https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html

Георгиевские ленточки раздадут на восьми тысячах точках в России и мире

Георгиевские ленточки раздадут на восьми тысячах точках в России и мире - РИА Новости, 24.04.2025

Георгиевские ленточки раздадут на восьми тысячах точках в России и мире

"Волонтеры победы" с 24 апреля по 9 мая будут раздавать георгиевские ленточки на 8 тысячах точках в России и за рубежом, рассказала председатель центрального... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:36:00+03:00

2025-04-24T12:36:00+03:00

2025-04-24T12:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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волонтеры победы

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Волонтеры победы" с 24 апреля по 9 мая будут раздавать георгиевские ленточки на 8 тысячах точках в России и за рубежом, рассказала председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат ГД Ольга Занко. "В этом году рекордное количество мест распространения георгиевских лент. Их более 8 тысяч. Наши волонтеры будут распространять их с сегодняшнего дня по 9 мая. Будем это делать не только в России, но и в других странах", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной старту акции "Георгиевская ленточка". Занко уточнила, что "Волонтеры победы" с 24 апреля будут раздавать георгиевские ленточки в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье. Акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, Кипре. "А впервые, кстати, благодаря нашим волонтерам георгиевские ленты мы будем раздавать в Ливии и Монголии", - сказала депутат ГД.

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