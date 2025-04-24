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Лед разделил: почему Тарасова и Роднина не общаются друг с другом - РИА Новости, 24.04.2025
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19:06 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/led-2013239755.html
Лед разделил: почему Тарасова и Роднина не общаются друг с другом
Лед разделил: почему Тарасова и Роднина не общаются друг с другом - РИА Новости, 24.04.2025
Лед разделил: почему Тарасова и Роднина не общаются друг с другом
Между ледовыми звездами Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной очень давно пробежала черная кошка, хотя благодаря тренеру Тарасовой фигуристка Роднина добилась... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:06:00+03:00
2025-04-24T19:06:00+03:00
спорт
олимпийские игры
ссср
австралия
сша
ирина роднина
татьяна тарасова
анатолий тарасов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Между ледовыми звездами Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной очень давно пробежала черная кошка, хотя благодаря тренеру Тарасовой фигуристка Роднина добилась больших побед.Две выдающиеся фигуры советского, да и мирового фигурного катания никак не хотят мириться и регулярно задевают друг друга в интервью. Они даже не желают общаться друг с другом, хотя очень много и долго работали вместе.Что же рассорило двух прим фигурного катания?Самая успешная фигуристка в истории парного катанияТандем пары Ирина Роднина и Александр Зайцев с тренером Татьяной Тарасовой сложился в 1974 году, когда дуэт принял решение уйти от Станислава Жука. В то время 27-летняя дочь хоккейного гения Анатолия Тарасова только начинала свой путь тренера, но уже считалась весьма перспективной.Любопытно, что Ирина была младше своей наставницы всего на два года, но, несмотря на такую маленькую разницу в возрасте, сотрудничество фигуристов с Тарасовой оказалось весьма плодотворным.До 1980 года эта пара поднялась на самую вершину рейтинга в фигурном катании, не зная поражений.Роднина и Зайцев штамповали победу за победой. Под руководством Татьяны Анатольевны Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания. Она трижды побеждала на Олимпийских играх, десять раз на чемпионате мира, одиннадцать — на чемпионате Европы и шесть раз становилась чемпионкой СССР.Объяснение такой длинной серии побед на всех соревнованиях может дать такой пример: в одной из самых насыщенных программ в истории фигурного катания — произвольной сезона 1974/75 пара Роднина — Зайцев выполнили свыше 30 элементов, многие из которых на годы опережали развитие парного катания.Относилась к своему тренеру скептическиКак позже станет ясно из книги Родниной, ее отношение к Тарасовой все это время было скептическим.Роднина пишет, что Тарасова не была сильным техническим специалистом, сравнимым по уровню с прежним наставником Станиславом Жуком, и она приходила к Татьяне Анатольевне исключительно за постановками."К тренерам я могу отнести Виктора Кудрявцева, Эдуарда Плинера, Жука и Игоря Москвина. Эти люди занимаются „техническим оснащением“ спортсмена. Все, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что я у нее тренировалась) имеет мало отношения. Другое дело, что у Тарасовой абсолютно неординарное мышление", — написала Роднина в своей книге.Начало конфликтаПо завершении своей карьеры фигуристки Ирина решила начать тренерскую деятельность, как Тарасова.В 1981 году она начинает тренировать и приглашает в свою группу хореографа Елену Черкасскую, которая на тот момент сотрудничала с Тарасовой. Переманивание не понравилось Татьяне Анатольевне, что и привело к возникновению многолетнего конфликта.Произошел скандал на льду, который красочно описала Роднина в своей автобиографии: "Вхожу на каток и слышу дикий крик. Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слёз. Я резко подхожу, беру её за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной".Тарасова так и не смогла простить предательство и до сих пор не изменила своего мнения. Впрочем, как и Роднина, которая не предприняла попыток помириться с тренером, которая помогла ей взобраться на вершину Олимпа фигурного катания.С тех пор Татьяна Тарасова и Ирина Роднина не разговаривают, не общаются, изредка допуская личные пикировки по отношению друг к другу."Дура конченная" и "что-то с мозгами"В 2020 году между Тарасовой и Родниной произошла громкая перепалка на страницах спортивных СМИ. Касалась она дальнейшей судьбы хореографа Елены Черкасской, которая умерла в 2001 году.В интервью спортивному изданию Sport24 Роднина жестко высказалась про то, что у "Тарасовой" что-то слетело в мозгу."Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет", — сказала Роднина.Тарасова быстро среагировала, обозвав свою бывшую подопечную дурой."Главное, что слетело-то у неё. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США Анжелой Никодинов, а я — с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко", — заявила тренер изданию "Спорт-Экспресс".К сожалению, шагов к примирению эти две выдающиеся личности фигурного катания не предпринимают…
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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спорт, олимпийские игры, ссср, австралия, сша, ирина роднина, татьяна тарасова, анатолий тарасов
Спорт, Олимпийские игры, СССР, Австралия, США, Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Анатолий Тарасов

Лед разделил: почему Тарасова и Роднина не общаются друг с другом

© РИА Новости / Александр Вильф ; Владимир ФедоренкоТатьяна Тарасова и Ирина Роднина
Татьяна Тарасова и Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф ; Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Между ледовыми звездами Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной очень давно пробежала черная кошка, хотя благодаря тренеру Тарасовой фигуристка Роднина добилась больших побед.
Две выдающиеся фигуры советского, да и мирового фигурного катания никак не хотят мириться и регулярно задевают друг друга в интервью. Они даже не желают общаться друг с другом, хотя очень много и долго работали вместе.
Что же рассорило двух прим фигурного катания?

Самая успешная фигуристка в истории парного катания

Тандем пары Ирина Роднина и Александр Зайцев с тренером Татьяной Тарасовой сложился в 1974 году, когда дуэт принял решение уйти от Станислава Жука. В то время 27-летняя дочь хоккейного гения Анатолия Тарасова только начинала свой путь тренера, но уже считалась весьма перспективной.
Любопытно, что Ирина была младше своей наставницы всего на два года, но, несмотря на такую маленькую разницу в возрасте, сотрудничество фигуристов с Тарасовой оказалось весьма плодотворным.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкТренер Татьяна Тарасова с членами сборной команды СССР по фигурному катанию Ириной Родниной и Александром Зайцевым
Тренер Татьяна Тарасова с членами сборной команды СССР по фигурному катанию Ириной Родниной и Александром Зайцевым - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Тренер Татьяна Тарасова с членами сборной команды СССР по фигурному катанию Ириной Родниной и Александром Зайцевым
До 1980 года эта пара поднялась на самую вершину рейтинга в фигурном катании, не зная поражений.
Роднина и Зайцев штамповали победу за победой. Под руководством Татьяны Анатольевны Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания. Она трижды побеждала на Олимпийских играх, десять раз на чемпионате мира, одиннадцать — на чемпионате Европы и шесть раз становилась чемпионкой СССР.
Объяснение такой длинной серии побед на всех соревнованиях может дать такой пример: в одной из самых насыщенных программ в истории фигурного катания — произвольной сезона 1974/75 пара Роднина — Зайцев выполнили свыше 30 элементов, многие из которых на годы опережали развитие парного катания.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПрезидент МОК лорд Килланин вручает золотые медали победителям в парном катании Ирине Родниной и Александру Зайцеву на XIII зимних Олимпийских играх
Президент МОК лорд Килланин вручает золотые медали победителям в парном катании Ирине Родниной и Александру Зайцеву на XIII зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Президент МОК лорд Килланин вручает золотые медали победителям в парном катании Ирине Родниной и Александру Зайцеву на XIII зимних Олимпийских играх

Относилась к своему тренеру скептически

Как позже станет ясно из книги Родниной, ее отношение к Тарасовой все это время было скептическим.
Роднина пишет, что Тарасова не была сильным техническим специалистом, сравнимым по уровню с прежним наставником Станиславом Жуком, и она приходила к Татьяне Анатольевне исключительно за постановками.
"К тренерам я могу отнести Виктора Кудрявцева, Эдуарда Плинера, Жука и Игоря Москвина. Эти люди занимаются „техническим оснащением“ спортсмена. Все, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что я у нее тренировалась) имеет мало отношения. Другое дело, что у Тарасовой абсолютно неординарное мышление", — написала Роднина в своей книге.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСоветский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова со своими подопечными - олимпийскими чемпионами Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Ледовый дворец спорта ЦСКА
Советский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова со своими подопечными - олимпийскими чемпионами Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Ледовый дворец спорта ЦСКА - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Советский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова со своими подопечными - олимпийскими чемпионами Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Ледовый дворец спорта ЦСКА

Начало конфликта

По завершении своей карьеры фигуристки Ирина решила начать тренерскую деятельность, как Тарасова.
В 1981 году она начинает тренировать и приглашает в свою группу хореографа Елену Черкасскую, которая на тот момент сотрудничала с Тарасовой. Переманивание не понравилось Татьяне Анатольевне, что и привело к возникновению многолетнего конфликта.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкХореограф, постановщик программ Елена Черкасская и Ирина Роднина
Хореограф, постановщик программ Елена Черкасская и Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Хореограф, постановщик программ Елена Черкасская и Ирина Роднина
Произошел скандал на льду, который красочно описала Роднина в своей автобиографии: "Вхожу на каток и слышу дикий крик. Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слёз. Я резко подхожу, беру её за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИрина Роднина в 2010 году
Ирина Роднина в 2010 году - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина в 2010 году
Тарасова так и не смогла простить предательство и до сих пор не изменила своего мнения. Впрочем, как и Роднина, которая не предприняла попыток помириться с тренером, которая помогла ей взобраться на вершину Олимпа фигурного катания.
С тех пор Татьяна Тарасова и Ирина Роднина не разговаривают, не общаются, изредка допуская личные пикировки по отношению друг к другу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после окончания записи передачи "Ледниковый период" на киностудии "Мосфильм"
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после окончания записи передачи Ледниковый период на киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после окончания записи передачи "Ледниковый период" на киностудии "Мосфильм"

"Дура конченная" и "что-то с мозгами"

В 2020 году между Тарасовой и Родниной произошла громкая перепалка на страницах спортивных СМИ. Касалась она дальнейшей судьбы хореографа Елены Черкасской, которая умерла в 2001 году.
В интервью спортивному изданию Sport24 Роднина жестко высказалась про то, что у "Тарасовой" что-то слетело в мозгу.
"Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет", — сказала Роднина.
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму "Роднина", в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму "Роднина", в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Тарасова быстро среагировала, обозвав свою бывшую подопечную дурой.
"Главное, что слетело-то у неё. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США Анжелой Никодинов, а я — с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко", — заявила тренер изданию "Спорт-Экспресс".
К сожалению, шагов к примирению эти две выдающиеся личности фигурного катания не предпринимают…
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
 
СпортОлимпийские игрыСССРАвстралияСШАИрина РоднинаТатьяна ТарасоваАнатолий Тарасов
 
 
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