https://ria.ru/20250424/kurskaya-oblast-2013072236.html

После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей

После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей - РИА Новости, 24.04.2025

После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей

Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:55:00+03:00

2025-04-24T00:55:00+03:00

2025-04-24T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России.Как уточнили в Следственном комитете, потерпевшими по уголовным делам признали 49 тысяч человек, уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.Следователи устанавливают ущерб, причиненный боевиками ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Осмотрены сотни объектов в 15 населенных пунктах, проводятся судебные экспертизы.

https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013068383.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)