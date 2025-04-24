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После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 24.04.2025 (обновлено: 06:04 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kurskaya-oblast-2013072236.html
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей - РИА Новости, 24.04.2025
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей
Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:55:00+03:00
2025-04-24T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России.Как уточнили в Следственном комитете, потерпевшими по уголовным делам признали 49 тысяч человек, уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.Следователи устанавливают ущерб, причиненный боевиками ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Осмотрены сотни объектов в 15 населенных пунктах, проводятся судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013068383.html
курская область
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей

СК: после атаки ВСУ на Курскую область погиб 191 мирный житель, 372 ранены

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России.
Как уточнили в Следственном комитете, потерпевшими по уголовным делам признали 49 тысяч человек, уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Следователи устанавливают ущерб, причиненный боевиками ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Осмотрены сотни объектов в 15 населенных пунктах, проводятся судебные экспертизы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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