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После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей - РИА Новости, 24.04.2025
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей
Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:55:00+03:00
2025-04-24T00:55:00+03:00
2025-04-24T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 190 мирных жителей погибли и 372 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних, после нападения ВСУ на Курскую область, сообщили РИА Новости в СК России.Как уточнили в Следственном комитете, потерпевшими по уголовным делам признали 49 тысяч человек, уничтожены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.Следователи устанавливают ущерб, причиненный боевиками ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Осмотрены сотни объектов в 15 населенных пунктах, проводятся судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013068383.html
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После атаки ВСУ на Курскую область погибли более 190 жителей
СК: после атаки ВСУ на Курскую область погиб 191 мирный житель, 372 ранены