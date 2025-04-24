https://ria.ru/20250424/krym-2013163353.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа о потере Украиной Крыма

В Кремле прокомментировали слова Трампа о потере Украиной Крыма - РИА Новости, 24.04.2025

В Кремле прокомментировали слова Трампа о потере Украиной Крыма

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью отвечают пониманию российских властей, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:48:00+03:00

2025-04-24T12:48:00+03:00

2025-04-24T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью отвечают пониманию российских властей, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", — сказал он. Так пресс-секретарь прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот раскритиковал отказ Владимира Зеленского признать Крым российским, отметив, что для Украины полуостров потерян годы назад и сейчас это даже не тема для обсуждений. Причем ситуация на Украине плачевна, добавил Трамп, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.Песков подчеркнул, что Россия ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине и сама нацелена на достижение мира. Но его обязательное условие — это учет интересов нашей страны, добавил пресс-секретарь.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации Washington Post, США намеревались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.

https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html

https://ria.ru/20250424/zapad-2013137414.html

украина

россия

сша

республика крым

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, республика крым