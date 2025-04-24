В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма
Экс-премьер Польши Миллер призвал Украину признать Крым российским ради мира
Балаклава. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet.
"Я сторонник установления даже хрупкого мира", — сказал Миллер.
"Я сторонник установления даже хрупкого мира", — сказал Миллер.
Экс-премьер добавил, что разделяет слова президента США Дональда Трампа и других, о том, что в конфликте на Украине нужно прекратить убивать друг друга любой ценой.
Кроме того, политик отметил, что Варшава не должна настаивать на борьбе до последнего украинца.
Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
Кроме того, политик отметил, что Варшава не должна настаивать на борьбе до последнего украинца.
Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.