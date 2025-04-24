https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html

В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма

В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма - РИА Новости, 24.04.2025

В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма

Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet. "Я сторонник установления даже... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:34:00+03:00

2025-04-24T12:34:00+03:00

2025-04-24T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab33b802217f71dbd64db5970b1067af.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet. "Я сторонник установления даже хрупкого мира", — сказал Миллер. Экс-премьер добавил, что разделяет слова президента США Дональда Трампа и других, о том, что в конфликте на Украине нужно прекратить убивать друг друга любой ценой. Кроме того, политик отметил, что Варшава не должна настаивать на борьбе до последнего украинца. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.

https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html

украина

польша

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, республика крым