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В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html
В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма
В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма - РИА Новости, 24.04.2025
В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма
Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet. "Я сторонник установления даже... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:34:00+03:00
2025-04-24T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
республика крым
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet. "Я сторонник установления даже хрупкого мира", — сказал Миллер. Экс-премьер добавил, что разделяет слова президента США Дональда Трампа и других, о том, что в конфликте на Украине нужно прекратить убивать друг друга любой ценой. Кроме того, политик отметил, что Варшава не должна настаивать на борьбе до последнего украинца. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html
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в мире, украина, польша, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Республика Крым
В Польше выступили с дерзким призывом из-за Крыма

Экс-премьер Польши Миллер призвал Украину признать Крым российским ради мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на признание Крыма российским. Об этом он заявил в эфире Radio Zet.

"Я сторонник установления даже хрупкого мира", — сказал Миллер.
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Экс-премьер добавил, что разделяет слова президента США Дональда Трампа и других, о том, что в конфликте на Украине нужно прекратить убивать друг друга любой ценой.

Кроме того, политик отметил, что Варшава не должна настаивать на борьбе до последнего украинца.

Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРеспублика Крым
 
 
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