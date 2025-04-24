https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html

Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия

Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия

Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:54:00+03:00

2025-04-24T12:54:00+03:00

2025-04-24T12:54:00+03:00

россия

дмитрий песков

политика

безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250424/operatsiya-2013165965.html

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россия, дмитрий песков, политика, безопасность