https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html
Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия
Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия
Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:54:00+03:00
2025-04-24T12:54:00+03:00
2025-04-24T12:54:00+03:00
россия
дмитрий песков
политика
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250424/operatsiya-2013165965.html
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россия, дмитрий песков, политика, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Безопасность
Песков рассказал об условиях применения ядерного оружия
Песков: вопросы применения ядерного оружия прописаны в ядерной доктрине России