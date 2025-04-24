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В Кремле рассказали о нарушениях Киевом пасхального перемирия
В Кремле рассказали о нарушениях Киевом пасхального перемирия - РИА Новости, 24.04.2025
В Кремле рассказали о нарушениях Киевом пасхального перемирия
Пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:49:00+03:00
2025-04-24T12:49:00+03:00
2025-04-24T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что имело место пасхальное перемирие. Оно завершилось, оно закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной ", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о продолжающихся ударах ВС РФ по Украине.
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о нарушениях Киевом пасхального перемирия
Песков: пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом