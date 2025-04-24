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В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:11 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/krasnodar-2013229392.html
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая
Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:11:00+03:00
2025-04-24T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. "Парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск - практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение - риск исключить", - сказал Кондратьев. Он также ранее заявлял, что парад Победы в Новороссийске будет транслироваться на краевом канале. Кроме того, из соображений безопасности акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн. При этом ветеранов в крае планируют поздравлять концертами у их дома.
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краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая

Кондратьев: в Краснодаре не будут проводить парад Победы из-за риска для жителей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона.
"Парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск - практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение - риск исключить", - сказал Кондратьев.
Он также ранее заявлял, что парад Победы в Новороссийске будет транслироваться на краевом канале. Кроме того, из соображений безопасности акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн. При этом ветеранов в крае планируют поздравлять концертами у их дома.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКраснодарНовороссийскВениамин КондратьевАкция "Бессмертный полк"80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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