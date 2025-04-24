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В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая
Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:11:00+03:00
2025-04-24T16:11:00+03:00
2025-04-24T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. "Парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск - практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение - риск исключить", - сказал Кондратьев. Он также ранее заявлял, что парад Победы в Новороссийске будет транслироваться на краевом канале. Кроме того, из соображений безопасности акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн. При этом ветеранов в крае планируют поздравлять концертами у их дома.
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
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краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая
Кондратьев: в Краснодаре не будут проводить парад Победы из-за риска для жителей