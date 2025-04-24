https://ria.ru/20250424/krasnodar-2013229392.html

В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая

В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025

В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая

Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:11:00+03:00

2025-04-24T16:11:00+03:00

2025-04-24T16:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

краснодар

новороссийск

вениамин кондратьев

акция "бессмертный полк"

80-летие победы в великой отечественной войне

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из-за риска для его участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. "Парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск - практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение - риск исключить", - сказал Кондратьев. Он также ранее заявлял, что парад Победы в Новороссийске будет транслироваться на краевом канале. Кроме того, из соображений безопасности акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн. При этом ветеранов в крае планируют поздравлять концертами у их дома.

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

краснодар

новороссийск

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краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне