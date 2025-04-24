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Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля - РИА Новости, 24.04.2025
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13:45 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kostin-2013183370.html
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля - РИА Новости, 24.04.2025
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля
Глава ВТБ Андрей Костин не видит больших оснований для дальнейшего укрепления рубля, скорее всего, к середине или концу 2025 года он ослабнет. Такое мнение он... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:45:00+03:00
2025-04-24T13:45:00+03:00
экономика
цены на нефть
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит больших оснований для дальнейшего укрепления рубля, скорее всего, к середине или концу 2025 года он ослабнет. Такое мнение он высказал в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами. Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. "В целом я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть дальнейшее укрепление рубля. Думаю, все-таки он, может быть, "отъедет" к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим", - сказал Костин. По его словам, в целом Центральный банк доволен, что рубль укрепился, так как это способствует снижению инфляции, но недоволен Минфин - потому что "экспортеры недовольны". "Но тут он (курс рубля - ред.) складывается сегодня, скорее, не под воздействием каких-то действий с нашей стороны, а под воздействием ряда неких объективных факторов", - отметил глава ВТБ.
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экономика, цены на нефть, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля

Костин: рубль, скорее всего, ослабнет к середине или концу 2025 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит больших оснований для дальнейшего укрепления рубля, скорее всего, к середине или концу 2025 года он ослабнет. Такое мнение он высказал в четверг в ходе бизнес-диалога с клиентами.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года.
"В целом я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть дальнейшее укрепление рубля. Думаю, все-таки он, может быть, "отъедет" к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим", - сказал Костин.
По его словам, в целом Центральный банк доволен, что рубль укрепился, так как это способствует снижению инфляции, но недоволен Минфин - потому что "экспортеры недовольны".
"Но тут он (курс рубля - ред.) складывается сегодня, скорее, не под воздействием каких-то действий с нашей стороны, а под воздействием ряда неких объективных факторов", - отметил глава ВТБ.
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