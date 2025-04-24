https://ria.ru/20250424/kostin-2013168154.html

Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию

Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 24.04.2025

Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию

Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:58:00+03:00

2025-04-24T12:58:00+03:00

2025-04-24T12:58:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

андрей костин (банкир)

владимир путин

эльвира набиуллина

mastercard, inc.

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к полноценной работе китайской UnionPay, по его мнению, стало бы прогрессом. "Я пока не вижу больших перспектив этого... что касается Visa и Mastercard - вопрос сложный. Mastercard - это карта европейская даже, европейцы сейчас занимают плохую позицию, это только в контексте общем какого-то снятия санкций, думаю, что даже не в первую очередь", - сказал глава ВТБ в ходе бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение в Россию Visa и Mastercard. Костин также отметил, что сейчас обсуждается тема, можно ли договориться с Китаем, чтобы вернуться к использованию платежной системы UnionPay. "Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к UnionPay, это был бы уже прогресс вперед", - добавил он. Также глава ВТБ отметил, что банк планирует развивать возможности использования российских карт для иностранных граждан из дружественных стран. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. А китайская UnionPay на фоне введения санкций на российские банки ограничила работу с кредитными организациями РФ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщала, что регулятор не получал обращений от Visa и Mastercard относительно возможности возвращения в Россию и говорить об этом пока преждевременно.

https://ria.ru/20250225/vtb-2001423526.html

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экономика, технологии, россия, китай, андрей костин (банкир), владимир путин, эльвира набиуллина, mastercard, inc., visa, inc.