Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию
Глава ВТБ Костин не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к полноценной работе китайской UnionPay, по его мнению, стало бы прогрессом.
"Я пока не вижу больших перспектив этого... что касается Visa и Mastercard - вопрос сложный. Mastercard - это карта европейская даже, европейцы сейчас занимают плохую позицию, это только в контексте общем какого-то снятия санкций, думаю, что даже не в первую очередь", - сказал глава ВТБ в ходе бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение в Россию Visa и Mastercard.
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Также глава ВТБ отметил, что банк планирует развивать возможности использования российских карт для иностранных граждан из дружественных стран.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. А китайская UnionPay на фоне введения санкций на российские банки ограничила работу с кредитными организациями РФ.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщала, что регулятор не получал обращений от Visa и Mastercard относительно возможности возвращения в Россию и говорить об этом пока преждевременно.
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