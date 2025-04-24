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Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 24.04.2025
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12:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kostin-2013168154.html
Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию
Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 24.04.2025
Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию
Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:58:00+03:00
2025-04-24T12:58:00+03:00
экономика
технологии
россия
китай
андрей костин (банкир)
владимир путин
эльвира набиуллина
mastercard, inc.
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к полноценной работе китайской UnionPay, по его мнению, стало бы прогрессом. "Я пока не вижу больших перспектив этого... что касается Visa и Mastercard - вопрос сложный. Mastercard - это карта европейская даже, европейцы сейчас занимают плохую позицию, это только в контексте общем какого-то снятия санкций, думаю, что даже не в первую очередь", - сказал глава ВТБ в ходе бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение в Россию Visa и Mastercard. Костин также отметил, что сейчас обсуждается тема, можно ли договориться с Китаем, чтобы вернуться к использованию платежной системы UnionPay. "Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к UnionPay, это был бы уже прогресс вперед", - добавил он. Также глава ВТБ отметил, что банк планирует развивать возможности использования российских карт для иностранных граждан из дружественных стран. Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. А китайская UnionPay на фоне введения санкций на российские банки ограничила работу с кредитными организациями РФ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщала, что регулятор не получал обращений от Visa и Mastercard относительно возможности возвращения в Россию и говорить об этом пока преждевременно.
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экономика, технологии, россия, китай, андрей костин (банкир), владимир путин, эльвира набиуллина, mastercard, inc., visa, inc.
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Андрей Костин (банкир), Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
Костин оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию

Глава ВТБ Костин не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard, а вот возвращение к полноценной работе китайской UnionPay, по его мнению, стало бы прогрессом.
"Я пока не вижу больших перспектив этого... что касается Visa и Mastercard - вопрос сложный. Mastercard - это карта европейская даже, европейцы сейчас занимают плохую позицию, это только в контексте общем какого-то снятия санкций, думаю, что даже не в первую очередь", - сказал глава ВТБ в ходе бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение в Россию Visa и Mastercard.
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Костин также отметил, что сейчас обсуждается тема, можно ли договориться с Китаем, чтобы вернуться к использованию платежной системы UnionPay. "Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к UnionPay, это был бы уже прогресс вперед", - добавил он.
Также глава ВТБ отметил, что банк планирует развивать возможности использования российских карт для иностранных граждан из дружественных стран.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. А китайская UnionPay на фоне введения санкций на российские банки ограничила работу с кредитными организациями РФ.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщала, что регулятор не получал обращений от Visa и Mastercard относительно возможности возвращения в Россию и говорить об этом пока преждевременно.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинЭльвира НабиуллинаMasterCard, Inc.Visa, Inc.
 
 
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