https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T12:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
симферополь
россия
роскосмос
совинформбюро
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_65baf0306e138adfadf06a8babba27a8.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции "Георгиевская ленточка", отметив в специальном видеообращении, что для них это "большая честь". Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка", проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь. "Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка". Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны". "Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html
https://ria.ru/20250424/volontery-2013129429.html
москва
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_469862780dc14a65945ef5646b3fdcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, симферополь, россия, роскосмос, совинформбюро, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Симферополь, Россия, Роскосмос, Совинформбюро, День Победы
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и Песков приняли участие в "Георгиевской ленточке"
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции "Георгиевская ленточка", отметив в специальном видеообращении, что для них это "большая честь".
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка", проходит в четверг в Москве
в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь
.
"Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".
Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны".
"Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро
, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России
, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".