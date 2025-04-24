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Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:25 24.04.2025 (обновлено: 12:32 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T12:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
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россия
роскосмос
совинформбюро
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции "Георгиевская ленточка", отметив в специальном видеообращении, что для них это "большая честь". Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка", проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь. "Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка". Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны". "Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html
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общество, москва, симферополь, россия, роскосмос, совинформбюро, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Симферополь, Россия, Роскосмос, Совинформбюро, День Победы
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"

Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и Песков приняли участие в "Георгиевской ленточке"

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции "Георгиевская ленточка", отметив в специальном видеообращении, что для них это "большая честь".
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка", проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь.
Обращение Маргариты Симоньян к участникам акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"
11:34
"Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".
Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны".
"Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
10:49
 
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