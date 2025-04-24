https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html

Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"

Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025

Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T12:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

симферополь

россия

роскосмос

совинформбюро

день победы

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции "Георгиевская ленточка", отметив в специальном видеообращении, что для них это "большая честь". Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка", проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь. "Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции "Георгиевская ленточка", которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка". Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите - это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы – это не просто полоска ткани, "это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны". "Пусть акция "Георгиевская ленточка" напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине", - сказал в видеообращении Кирилл Песков. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html

https://ria.ru/20250424/volontery-2013129429.html

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общество, москва, симферополь, россия, роскосмос, совинформбюро, день победы