Король Нидерландов призвал страну "вооружиться до зубов"
Король Нидерландов Виллем-Александр призвал страну вооружиться до зубов
Король Нидерландов Виллем-Александр
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ГААГА, 24 апр - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что страна должна "вооружиться до зубов" для того, чтобы жить в мире и безопасности.
"Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности", - цитирует газета Algemeen Dagblad короля, посетившего в четверг военную базу в провинции Лимбург.
По его словам, для перевооружения Нидерландов необходимо также перестроить оборонную промышленность.
"Действительно, необходимо иметь возможность возобновить производство", - добавил король.
Ранее телеканал RTL со ссылкой на пока еще конфиденциальную оборонную стратегию, разработанную нидерландскими министром обороны Рубеном Брекелмансом и министром экономики Дирком Бельяртсом, сообщил, что правительство Нидерландов планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности.
В ноябре прошлого года Брекелманс сообщил, что власти Нидерландов дополнительно выделят на оборону 716 миллионов евро из-за растущих угроз.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.