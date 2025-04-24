https://ria.ru/20250424/korabli-2013150955.html

Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда

Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда - РИА Новости, 24.04.2025

Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе двух корветов и судна обеспечения прибыл в четверг с дружественным визитом на базу военно-морских сил... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:06:00+03:00

2025-04-24T12:06:00+03:00

2025-04-24T12:06:00+03:00

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САТТАХИП (Таиланд), 24 апр – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе двух корветов и судна обеспечения прибыл в четверг с дружественным визитом на базу военно-морских сил Таиланда "Саттахип", передает корреспондент РИА Новости. Российские корветы "Алдар Цыденжапов" и "Резкий" в сопровождении морского танкера "Печенга" пришвартовались на стоянке таиландской базы ВМС между 10.30 и 11.15 по местному времени (06.30 – 07.15 мск). Российские корабли встречали заместитель командующего базой ВМС Таиланда "Саттахип", капитан (соответствует капитану первого ранга в РФ) Тхависак Тхонгнам и старшие офицеры базы. Во время швартовки духовой оркестр базы исполнял таиландские военно-морские марши. В программу визита российских кораблей входят встречи моряков двух стран, дружеский волейбольный матч, посещение отряда кораблей послом России в Таиланде Евгением Томихиным, посещение кораблей российскими соотечественниками, живущими и работающими в Таиланде. На воскресенье, последний день визита, запланированы совместные с таиландскими ВМС учения по связи и совместному маневрированию в территориальных водах Таиланда. После окончания учений отряд российских кораблей покинет территориальные воды королевства и продолжит дальнейшее выполнение задач похода. "Мы очень рады визиту российских моряков, мы уже хорошо знакомы и всегда рады принимать российские корабли. За последний год это уже второй визит к нам на базу", - сказал заместитель командующего базой "Саттахип" российским журналистам после встречи и швартовки кораблей ТОФ. Он назвал российские корабли "очень хорошей техникой". "Конечно, нас многое интересует на российских кораблях – оборудование, вооружение, технологии. Я не настолько глубоко осведомлен о них, чтобы знать все, но знаю, например, что вот этот корвет по вооружению и тактическим возможностям равен куда более крупному кораблю, эскадренному миноносцу. Очень хорошая техника!" - сказал Тхонгнам. Перед заходом кораблей ТОФ в Таиланд посол РФ в этой стране отметил в беседе с российскими журналистами, что любые контакты военных в мирное время - это важный фактор поддержания стабильности и безопасности. "Мы с вами хорошо знаем, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) нами рассматривается как центральный элемент всей архитектуры безопасности в этом регионе. И мы всегда поддерживаем центральную роль АСЕАН в этой части мира", - сказал Томихин. Он добавил, что в нынешней мировой обстановке важно помнить слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия предлагает подумать о формировании евразийской архитектуры безопасности, поскольку все западные евроатлантические форматы фактически потерпели крах. "Поэтому политические и военно-технические контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для нас очень важны", - отметил посол. Томихин подчеркнул, что в условиях украинского кризиса многие эксперты внимательно следят за тем, как себя показывают те или иные системы вооружений. "Конечно же, контакты между таиландскими и российскими военными дают возможность оценить технические характеристики российской оборонной продукции, и это видно из того, как таиландские командиры, которые были во время предыдущего захода на наших корветах, очень внимательно смотрели на системы вооружений, которыми оснащены эти корабли", - сказал посол России в Таиланде.

https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html

https://ria.ru/20250320/belousov-2006088484.html

https://sn.ria.ru/20250414/osvobozhdenie-2010530773.html

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тихоокеанский флот вмф россии, владимир путин, таиланд, россия, в мире