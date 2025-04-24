https://ria.ru/20250424/konflikt-2013201602.html
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР
Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:49:00+03:00
2025-04-24T14:49:00+03:00
2025-04-24T14:49:00+03:00
россия
украина
европа
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. "Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/evropa-2013200713.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Россия, Украина, Европа, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР
СВР: спецслужбы ЕС пытаются сделать конфликт между НАТО и Россией бесконечным