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"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025
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14:49 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/konflikt-2013201602.html
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР
Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:49:00+03:00
2025-04-24T14:49:00+03:00
россия
украина
европа
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. "Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/evropa-2013200713.html
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россия, украина, европа, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Россия, Украина, Европа, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР

СВР: спецслужбы ЕС пытаются сделать конфликт между НАТО и Россией бесконечным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России.
"Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - говорится в сообщении.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
СВР: Европа развертывает кампанию по подрыву миротворческих усилий Трампа
Вчера, 14:43
 
РоссияУкраинаЕвропаНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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