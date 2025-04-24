https://ria.ru/20250424/konflikt-2013201602.html

"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР

"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025

"Старые грабли". ЕС хочет продлить конфликт на Украине, заявили в СВР

Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:49:00+03:00

2025-04-24T14:49:00+03:00

2025-04-24T14:49:00+03:00

россия

украина

европа

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине между государствами-членами НАТО из Европы и Россией бесконечным, заявляет пресс-бюро СВР России. "Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/evropa-2013200713.html

россия

украина

европа

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2025

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россия, украина, европа, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз