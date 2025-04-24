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Вышла книга военного корреспондента РИА Новости о событиях в Сирии - РИА Новости, 24.04.2025
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Культура
 
19:48 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kniga-2013277972.html
Вышла книга военного корреспондента РИА Новости о событиях в Сирии
Вышла книга военного корреспондента РИА Новости о событиях в Сирии - РИА Новости, 24.04.2025
Вышла книга военного корреспондента РИА Новости о событиях в Сирии
Книга военного корреспондента РИА Новости Александра Харченко о событиях в Сирии под названием "Пешком вдоль Евфрата" поступила в продажу. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:48:00+03:00
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культура
сирия
россия
алеппо
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Книга военного корреспондента РИА Новости Александра Харченко о событиях в Сирии под названием "Пешком вдоль Евфрата" поступила в продажу. "Я написал эту книгу для того, чтобы рассказать россиянам об этой далекой войне. На самом деле Сирию и Россию отделяют всего 700 километров, и эта ближневосточная страна гораздо ближе, чем кажется многим. Этой книгой я постарался ответить на вопрос, что же мы делали в Сирии", - рассказал РИА Новости сам автор про выход книги. В книге описываются события с 2014 по 2017 год. Автор стал очевидцем основных сражений сирийского конфликта этого периода и в увлекательной манере рассказал о произошедших событиях. Сражение за Алеппо, деблокирование Дейр-эз-Зора, многочисленные химические провокации, а также многие оставшиеся в то время "за кадром" моменты – вот те события, на которые читатель сможет взглянуть через призму наблюдений автора. "Это поразительная история двух сорвиголов. Ну или двух психов. А как ещё назвать людей, у которых была отличная работа, но они решили стать военкорами и поехали в Сирию... Их глазами вы видели сирийскую войну. Сейчас видите нашу войну на землях Новороссии. А эта книга о том, как все начиналось", - так описал свое впечатление от книги главный редактор "Радио России" Андрей Медведев, который сам долгое время был военкором ВГТРК. В книге можно познакомиться с известными и неизвестными героями сирийской войны с новой стороны, которые безотносительно дальнейшей судьбы Сирии после Асада оставили свой след в истории. "Да, сегодня это уже дела минувших дней, но тем не менее, сирийская кампания — это важная веха в современной российской истории. И именно эта книга позволит её полноценно осознать", - считает глава аналитического центра "Рыбарь" Михаил Звинчук.
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сирия, россия, алеппо, вгтрк
Культура, Сирия, Россия, Алеппо, ВГТРК
Вышла книга военного корреспондента РИА Новости о событиях в Сирии

Книга военного корреспондента Харченко о событиях в Сирии поступила в продажу

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкГород в Сирии
Город в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Книга военного корреспондента РИА Новости Александра Харченко о событиях в Сирии под названием "Пешком вдоль Евфрата" поступила в продажу.
"Я написал эту книгу для того, чтобы рассказать россиянам об этой далекой войне. На самом деле Сирию и Россию отделяют всего 700 километров, и эта ближневосточная страна гораздо ближе, чем кажется многим. Этой книгой я постарался ответить на вопрос, что же мы делали в Сирии", - рассказал РИА Новости сам автор про выход книги.
© Фото : Fortis PressКнига военного корреспондента Александра Харченко "Пешком вдоль Евфрата"
Книга военного корреспондента Александра Харченко Пешком вдоль Евфрата - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Fortis Press
Книга военного корреспондента Александра Харченко "Пешком вдоль Евфрата"
В книге описываются события с 2014 по 2017 год. Автор стал очевидцем основных сражений сирийского конфликта этого периода и в увлекательной манере рассказал о произошедших событиях. Сражение за Алеппо, деблокирование Дейр-эз-Зора, многочисленные химические провокации, а также многие оставшиеся в то время "за кадром" моменты – вот те события, на которые читатель сможет взглянуть через призму наблюдений автора.
"Это поразительная история двух сорвиголов. Ну или двух психов. А как ещё назвать людей, у которых была отличная работа, но они решили стать военкорами и поехали в Сирию... Их глазами вы видели сирийскую войну. Сейчас видите нашу войну на землях Новороссии. А эта книга о том, как все начиналось", - так описал свое впечатление от книги главный редактор "Радио России" Андрей Медведев, который сам долгое время был военкором ВГТРК.
В книге можно познакомиться с известными и неизвестными героями сирийской войны с новой стороны, которые безотносительно дальнейшей судьбы Сирии после Асада оставили свой след в истории.
"Да, сегодня это уже дела минувших дней, но тем не менее, сирийская кампания — это важная веха в современной российской истории. И именно эта книга позволит её полноценно осознать", - считает глава аналитического центра "Рыбарь" Михаил Звинчук.
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