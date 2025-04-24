https://ria.ru/20250424/kndr-2013113135.html
В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии
В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии - РИА Новости, 24.04.2025
В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией стал надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:05:00+03:00
2025-04-24T10:05:00+03:00
2025-04-24T10:05:00+03:00
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СЕУЛ, 24 апр – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией стал надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте в условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе, говорится в статье официального печатного органа Трудовой партии КНДР, газеты "Нодон Синмун". В авторской статье по случаю наступающей 25 апреля годовщины первого саммита лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в 2019 году, говорится, что те переговоры стали "переломным моментом", ознаменовавшим значительное укрепление и развитие дружественных связей между двумя странами. Также упоминаются и переговоры лидеров двух стран в июне 2024 года, когда был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. "В условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе заключение нового межгосударственного договора между КНДР и Россией стало надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте. Коварные попытки гегемонистских сил превратить Евразию в арену конфронтации и войны терпят поражение, а благополучие и будущее народов двух стран надёжно защищены", — говорится в статье. Там добавлено, что под руководством лидеров двух стран стороны расширяют сотрудничество в сфере безопасности, укрепляют экономические и культурные связи и формируют новую архитектуру международных отношений, основанную на равноправии и взаимоуважении. Отмечается, что РФ и КНДР, сталкиваясь с "безрассудными действиями враждебных сил", угрозами суверенным правам, интересам и безопасности, прилагают усилия к "укреплению оборонной мощи", одновременно углубляя боевое взаимодействие и сотрудничество. "Сегодня народы КНДР и России стоят плечом к плечу в остром противостоянии, борясь за суверенитет, международную справедливость и защиту мира... КНДР и Россия неизменно будут тесно сотрудничать на основе нового межгосударственного договора, продолжая святой путь по строительству мирного и справедливого нового мира, по укреплению благосостояния своих народов и дальнейшему развитию дружественных отношений", — подчёркивает автор статьи Ли Гён Су. Он отмечает, что в условиях нарастающего давления со стороны "враждебных сил", союз Пхеньяна и Москвы приобретает особое значение как стратегическая опора в деле построения многополярного мира. По его мнению, традиции товарищества и солидарности, заложенные "кровью и борьбой", сегодня служат непобедимым оружием в борьбе за будущее.
https://ria.ru/20250328/putin-2007836743.html
https://ria.ru/20250327/kndr-2007610448.html
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001759591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, европа, владивосток, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин
В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии
Договор КНДР и России стал гарантией безопасности на Евразии
СЕУЛ, 24 апр – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией стал надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте в условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе, говорится в статье официального печатного органа Трудовой партии КНДР, газеты "Нодон Синмун".
В авторской статье по случаю наступающей 25 апреля годовщины первого саммита лидера КНДР Ким Чен Ына
с президентом России Владимиром Путиным
во Владивостоке
в 2019 году, говорится, что те переговоры стали "переломным моментом", ознаменовавшим значительное укрепление и развитие дружественных связей между двумя странами.
Также упоминаются и переговоры лидеров двух стран в июне 2024 года, когда был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
"В условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе
заключение нового межгосударственного договора между КНДР и Россией стало надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте. Коварные попытки гегемонистских сил превратить Евразию
в арену конфронтации и войны терпят поражение, а благополучие и будущее народов двух стран надёжно защищены", — говорится в статье.
Там добавлено, что под руководством лидеров двух стран стороны расширяют сотрудничество в сфере безопасности, укрепляют экономические и культурные связи и формируют новую архитектуру международных отношений, основанную на равноправии и взаимоуважении.
Отмечается, что РФ и КНДР, сталкиваясь с "безрассудными действиями враждебных сил", угрозами суверенным правам, интересам и безопасности, прилагают усилия к "укреплению оборонной мощи", одновременно углубляя боевое взаимодействие и сотрудничество.
"Сегодня народы КНДР и России стоят плечом к плечу в остром противостоянии, борясь за суверенитет, международную справедливость и защиту мира... КНДР и Россия неизменно будут тесно сотрудничать на основе нового межгосударственного договора, продолжая святой путь по строительству мирного и справедливого нового мира, по укреплению благосостояния своих народов и дальнейшему развитию дружественных отношений", — подчёркивает автор статьи Ли Гён Су.
Он отмечает, что в условиях нарастающего давления со стороны "враждебных сил", союз Пхеньяна
и Москвы
приобретает особое значение как стратегическая опора в деле построения многополярного мира. По его мнению, традиции товарищества и солидарности, заложенные "кровью и борьбой", сегодня служат непобедимым оружием в борьбе за будущее.