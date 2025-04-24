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Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 24.04.2025
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11:51 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kitaj-2013148105.html
Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины
Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 24.04.2025
Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины
США должны прислушаться к разумным голосам внутри страны и в мире и отменить односторонние тарифные меры против Китая, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:51:00+03:00
2025-04-24T11:51:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США должны прислушаться к разумным голосам внутри страны и в мире и отменить односторонние тарифные меры против Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы. "Одностороннее повышение таможенных пошлин было инициировано Соединенными Штатами, если США действительно хотят решить эту проблему, им следует прислушаться к разумным голосам международного сообщества и внутри страны, полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ разрешить разногласия путем равноправного диалога", - заявил Хэ Ядун. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250424/mid-2013132019.html
https://ria.ru/20250423/poshliny-2013012127.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины

Хэ Ядун призвал США отменить односторонние тарифные меры против Китая

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США должны прислушаться к разумным голосам внутри страны и в мире и отменить односторонние тарифные меры против Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы.
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МИД Китая призвал США прекратить шантаж и начать диалог
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"Одностороннее повышение таможенных пошлин было инициировано Соединенными Штатами, если США действительно хотят решить эту проблему, им следует прислушаться к разумным голосам международного сообщества и внутри страны, полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ разрешить разногласия путем равноправного диалога", - заявил Хэ Ядун.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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