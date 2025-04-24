https://ria.ru/20250424/kitaj-2013148105.html

Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины

Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 24.04.2025

Минкоммерции Китая призвало США отменить односторонние пошлины

США должны прислушаться к разумным голосам внутри страны и в мире и отменить односторонние тарифные меры против Китая, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:51:00+03:00

2025-04-24T11:51:00+03:00

2025-04-24T11:51:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. США должны прислушаться к разумным голосам внутри страны и в мире и отменить односторонние тарифные меры против Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы. "Одностороннее повышение таможенных пошлин было инициировано Соединенными Штатами, если США действительно хотят решить эту проблему, им следует прислушаться к разумным голосам международного сообщества и внутри страны, полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ разрешить разногласия путем равноправного диалога", - заявил Хэ Ядун. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250424/mid-2013132019.html

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013012127.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире