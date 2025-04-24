https://ria.ru/20250424/kitaj-2013136863.html

Китай призвал США совместно защищать мир в Тайваньском проливе

Китай призвал США совместно защищать мир в Тайваньском проливе - РИА Новости, 24.04.2025

Китай призвал США совместно защищать мир в Тайваньском проливе

Китай призывает США совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в четверг официальный представитель Восточной зоны боевого командования... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:23:00+03:00

2025-04-24T11:23:00+03:00

2025-04-24T11:27:00+03:00

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай призывает США совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в четверг официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. Ши И сообщил, что 23 апреля американский ракетный эсминец USS USS William P. Lawrence прошел через Тайваньский пролив. "Соответствующие высказывания США выдают ложь за истину, искажают правовые принципы, сбивают с толку и вводят в заблуждение международное сообщество", - заявил Ши И, слова которого приводятся в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он призвал США прекратить искажать факты и "совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе". Он добавил, что Восточная зона боевого командования НОАК Китая организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения и сопровождения американского военного корабля на протяжении всего их прохода через Тайваньский пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html

https://ria.ru/20250212/kitaj-1998755821.html

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat