Китай призвал США совместно защищать мир в Тайваньском проливе
НОАК призвала США совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай призывает США совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в четверг официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Ши И сообщил, что 23 апреля американский ракетный эсминец USS USS William P. Lawrence прошел через Тайваньский пролив.
Он призвал США прекратить искажать факты и "совместно защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе".
Он добавил, что Восточная зона боевого командования НОАК Китая организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения и сопровождения американского военного корабля на протяжении всего их прохода через Тайваньский пролив.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).