https://ria.ru/20250424/kitaj-2013103775.html

В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений

В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений - РИА Новости, 24.04.2025

В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений

Китай готов работать вместе с Россией, чтобы постоянно повышать уровень отношений народов двух стран, заявил в четверг заместитель председателя Постоянного... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:20:00+03:00

2025-04-24T09:20:00+03:00

2025-04-24T09:31:00+03:00

технологии

китай

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борис титов

всекитайское собрание народных представителей

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией, чтобы постоянно повышать уровень отношений народов двух стран, заявил в четверг заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Ли Хунчжун. Ли Хунчжун в четверг в Пекине провел встречу с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председателем российской части РККДМР Борисом Титовым. "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, чтобы в полной мере реализовать уникальную роль Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, развивать концепцию китайско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение, и постоянно повышать уровень отношений народов Китая и России", - заявил Ли Хунчжун . Титов в свою очередь заявил, что "Россия готова прикладывать совместные с Китаем усилия, чтобы вносить позитивный вклад РККДМР в содействие развитию российско-китайских отношений". Ранее пресс-служба Титова сообщила, что 24 апреля он будет находиться в Китае с деловым визитом, в ходе которого проведет встречи с председателем китайской части РККДМР Ли Хунчжуном и заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html

китай

россия

пекин

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технологии, китай, россия, пекин, борис титов, всекитайское собрание народных представителей, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире