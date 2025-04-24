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В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений - РИА Новости, 24.04.2025
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09:20 24.04.2025 (обновлено: 09:31 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kitaj-2013103775.html
В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений
В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений - РИА Новости, 24.04.2025
В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений
Китай готов работать вместе с Россией, чтобы постоянно повышать уровень отношений народов двух стран, заявил в четверг заместитель председателя Постоянного... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:20:00+03:00
2025-04-24T09:31:00+03:00
технологии
китай
россия
пекин
борис титов
всекитайское собрание народных представителей
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
в мире
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией, чтобы постоянно повышать уровень отношений народов двух стран, заявил в четверг заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Ли Хунчжун. Ли Хунчжун в четверг в Пекине провел встречу с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председателем российской части РККДМР Борисом Титовым. "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, чтобы в полной мере реализовать уникальную роль Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, развивать концепцию китайско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение, и постоянно повышать уровень отношений народов Китая и России", - заявил Ли Хунчжун . Титов в свою очередь заявил, что "Россия готова прикладывать совместные с Китаем усилия, чтобы вносить позитивный вклад РККДМР в содействие развитию российско-китайских отношений". Ранее пресс-служба Титова сообщила, что 24 апреля он будет находиться в Китае с деловым визитом, в ходе которого проведет встречи с председателем китайской части РККДМР Ли Хунчжуном и заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем.
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технологии, китай, россия, пекин, борис титов, всекитайское собрание народных представителей, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире
Технологии, Китай, Россия, Пекин, Борис Титов, Всекитайское собрание народных представителей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, В мире
В КНР заявили о готовности работать с Россией, повышая уровень отношений

Председатель РККДМР Ли Хунчжун заявил, что Китай готов работать вместе с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМальчик держит российский и китайский флаги
Мальчик держит российский и китайский флаги - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Мальчик держит российский и китайский флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией, чтобы постоянно повышать уровень отношений народов двух стран, заявил в четверг заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Ли Хунчжун.
Ли Хунчжун в четверг в Пекине провел встречу с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председателем российской части РККДМР Борисом Титовым.
"Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, чтобы в полной мере реализовать уникальную роль Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, развивать концепцию китайско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение, и постоянно повышать уровень отношений народов Китая и России", - заявил Ли Хунчжун .
Титов в свою очередь заявил, что "Россия готова прикладывать совместные с Китаем усилия, чтобы вносить позитивный вклад РККДМР в содействие развитию российско-китайских отношений".
Ранее пресс-служба Титова сообщила, что 24 апреля он будет находиться в Китае с деловым визитом, в ходе которого проведет встречи с председателем китайской части РККДМР Ли Хунчжуном и заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
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ТехнологииКитайРоссияПекинБорис ТитовВсекитайское собрание народных представителейРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВ мире
 
 
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