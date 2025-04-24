https://ria.ru/20250424/kirzhach-2013150012.html

При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека

При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.04.2025

При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека

Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:01:00+03:00

2025-04-24T12:01:00+03:00

2025-04-24T12:03:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

киржачский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887031_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_14237bcc71a75ae0be6991d0b5195e47.jpg

РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона "От ЧС в Киржачском районе 22.04 пострадало 4 человека: трое - военные и один гражданский. Один пациент (военный) был в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения в ещё более лёгкой форме. Тем не менее, двое из троих военнослужащих также были госпитализированы, один получает амбулаторное лечение. На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идёт на поправку", - сообщили в пресс-службе. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек. Вечером в среду Авдеев заявил, что в ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов возвращаются домой.

https://ria.ru/20250423/chs-2012977188.html

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

киржачский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области