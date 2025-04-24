Рейтинг@Mail.ru
При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 24.04.2025 (обновлено: 12:03 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kirzhach-2013150012.html
При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека
При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.04.2025
При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека
Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:01:00+03:00
2025-04-24T12:03:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
киржачский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887031_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_14237bcc71a75ae0be6991d0b5195e47.jpg
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона "От ЧС в Киржачском районе 22.04 пострадало 4 человека: трое - военные и один гражданский. Один пациент (военный) был в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения в ещё более лёгкой форме. Тем не менее, двое из троих военнослужащих также были госпитализированы, один получает амбулаторное лечение. На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идёт на поправку", - сообщили в пресс-службе. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек. Вечером в среду Авдеев заявил, что в ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов возвращаются домой.
https://ria.ru/20250423/chs-2012977188.html
https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html
киржачский район
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887031_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_5ca3c1325b6f7569ea4e3c3282100dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Здоровье - Общество, Киржачский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека

При взрыве в Киржачском районе пострадали 3 военных и 1 гражданский

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Машина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона
"От ЧС в Киржачском районе 22.04 пострадало 4 человека: трое - военные и один гражданский. Один пациент (военный) был в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения в ещё более лёгкой форме. Тем не менее, двое из троих военнослужащих также были госпитализированы, один получает амбулаторное лечение. На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идёт на поправку", - сообщили в пресс-службе.
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС
Вчера, 15:35
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.
Вечером в среду Авдеев заявил, что в ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов возвращаются домой.
Пожарные машины в Киржаче Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов
Вчера, 12:29
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКиржачский районВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала