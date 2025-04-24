При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали четыре человека
При взрыве в Киржачском районе пострадали 3 военных и 1 гражданский
© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Машина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Трое военных и один гражданский пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона
"От ЧС в Киржачском районе 22.04 пострадало 4 человека: трое - военные и один гражданский. Один пациент (военный) был в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения в ещё более лёгкой форме. Тем не менее, двое из троих военнослужащих также были госпитализированы, один получает амбулаторное лечение. На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь. Гражданский пациент, находящийся в Киржачской районной больнице, идёт на поправку", - сообщили в пресс-службе.
Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС
Вчера, 15:35
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР были размещены 495 человек.
Вечером в среду Авдеев заявил, что в ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов возвращаются домой.