В Подмосковье выявили завозной случай холеры
Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье у туриста, вернувшегося из Индии
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Московской области все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся.
"Ранее они отрабатывались в ходе учений, и в результате такой работы в реальных условиях больной был выявлен быстро", — отметили в ведомстве.
Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам.
"На базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются, ситуация держится на строгом контроле.
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