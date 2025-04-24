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В Подмосковье выявили завозной случай холеры - РИА Новости, 24.04.2025
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12:11 24.04.2025 (обновлено: 12:55 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kholera-2013152684.html
В Подмосковье выявили завозной случай холеры
В Подмосковье выявили завозной случай холеры - РИА Новости, 24.04.2025
В Подмосковье выявили завозной случай холеры
Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:11:00+03:00
2025-04-24T12:55:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
индия
общество
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии, сообщили в Роспотребнадзоре."Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", — говорится в сообщении.Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Московской области все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся."Ранее они отрабатывались в ходе учений, и в результате такой работы в реальных условиях больной был выявлен быстро", — отметили в ведомстве.Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам."На базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой", — рассказали в Роспотребнадзоре.Там добавили, что противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются, ситуация держится на строгом контроле.
https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html
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московская область (подмосковье)
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), индия, общество, москва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская область (Подмосковье), Индия, Общество, Москва
В Подмосковье выявили завозной случай холеры

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье у туриста, вернувшегося из Индии

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота скорой помощи в Шебекино в Белгородской области
Работа скорой помощи в Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Московской области все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся.
"Ранее они отрабатывались в ходе учений, и в результате такой работы в реальных условиях больной был выявлен быстро", — отметили в ведомстве.
Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам.
"На базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются, ситуация держится на строгом контроле.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)ИндияОбществоМосква
 
 
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