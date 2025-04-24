https://ria.ru/20250424/khischenie-2013155818.html

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 24.04.2025

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T13:30:00+03:00

происшествия

иван попов (генерал)

запорожская область

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ТАМБОВ, 24 апр — РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщил корреспондент РИА Новости."Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления <...> назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласил решение судья Дмитрий Летуновский.Фигуранта лишили звания генерал-майора, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Его адвокат Сергей Буйновский пообещал обжаловать приговор.Дело против Попова рассматривают с конца сентября прошлого года в закрытом режиме. В прениях сторон прокурор просил назначить ему шесть лет лишения свободы.По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.Попова обвинили по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". Сам фигурант не признал вину.Кроме того, предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии СК, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.

https://ria.ru/20250411/popov-2010741415.html

https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html

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происшествия, иван попов (генерал), запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф