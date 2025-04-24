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Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 24.04.2025
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12:25 24.04.2025 (обновлено: 13:30 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/khischenie-2013155818.html
Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии
Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 24.04.2025
Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T13:30:00+03:00
происшествия
иван попов (генерал)
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТАМБОВ, 24 апр — РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщил корреспондент РИА Новости."Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления &lt;...&gt; назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласил решение судья Дмитрий Летуновский.Фигуранта лишили звания генерал-майора, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Его адвокат Сергей Буйновский пообещал обжаловать приговор.Дело против Попова рассматривают с конца сентября прошлого года в закрытом режиме. В прениях сторон прокурор просил назначить ему шесть лет лишения свободы.По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.Попова обвинили по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". Сам фигурант не признал вину.Кроме того, предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии СК, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
https://ria.ru/20250411/popov-2010741415.html
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
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происшествия, иван попов (генерал), запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов. Архивное фото
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ТАМБОВ, 24 апр — РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления <...> назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласил решение судья Дмитрий Летуновский.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Фигуранта лишили звания генерал-майора, также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Его адвокат Сергей Буйновский пообещал обжаловать приговор.
Дело против Попова рассматривают с конца сентября прошлого года в закрытом режиме. В прениях сторон прокурор просил назначить ему шесть лет лишения свободы.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.
Попова обвинили по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". Сам фигурант не признал вину.
Кроме того, предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии СК, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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ПроисшествияИван Попов (генерал)Запорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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