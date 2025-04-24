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СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal - РИА Новости, 24.04.2025
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07:30 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/khegset-2013091153.html
СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal
СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal
Мессенджер Signal был установлен на рабочем компьютере у министра обороны США Пита Хегсета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:30:00+03:00
2025-04-24T07:30:00+03:00
в мире
сша
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майк уолтц
министерство обороны сша
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технологии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мессенджер Signal был установлен на рабочем компьютере у министра обороны США Пита Хегсета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. По данным Washington Post, власти США впервые разрешили ограниченное использование Signal в правительстве страны в 2023 году, но в нем не предполагается передача секретной информации и других материалов с высокой степенью конфиденциальности. Издание отмечает, что решение установить Signal на компьютер в Пентагоне стало обходным путем, который позволил Хегсету пользоваться приложением в секретном помещении и общаться с людьми за пределами здания. "Хегсет распорядился установить коммерчески доступный мессенджер Signal на персональный компьютер в своем кабинете в Пентагоне... при этом Хегсет фактически "клонировал" приложение Signal на свой личный мобильный телефон... Этот шаг последовал за обсуждением между Хегсетом и его помощниками о том, как они могли бы обойти отсутствие сотовой связи в значительной части Пентагона и быстрее координировать действия с Белым домом и другими чиновниками (президента США Дональда - ред.) Трампа с помощью зашифрованного приложения", - пишет газета. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил изданию, что использование министром обороны систем и каналов связи засекречено, однако его офис может подтвердить, что Хегсет никогда не пользовался и не пользуется в настоящее время Signal на своем правительственном компьютере. Ряд помощников Хегсета тоже интересовались установкой Signal на компьютерах Пентагона, однако неясно, насколько широко это приложение там использовалось, сказали собеседники газеты. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщал о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также он отмечал, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальных данных.
https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html
https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла, технологии
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла, Технологии
СМИ: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal

WP: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal

© AP Photo / Virginia MayoПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мессенджер Signal был установлен на рабочем компьютере у министра обороны США Пита Хегсета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
По данным Washington Post, власти США впервые разрешили ограниченное использование Signal в правительстве страны в 2023 году, но в нем не предполагается передача секретной информации и других материалов с высокой степенью конфиденциальности. Издание отмечает, что решение установить Signal на компьютер в Пентагоне стало обходным путем, который позволил Хегсету пользоваться приложением в секретном помещении и общаться с людьми за пределами здания.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
Вчера, 14:48
"Хегсет распорядился установить коммерчески доступный мессенджер Signal на персональный компьютер в своем кабинете в Пентагоне... при этом Хегсет фактически "клонировал" приложение Signal на свой личный мобильный телефон... Этот шаг последовал за обсуждением между Хегсетом и его помощниками о том, как они могли бы обойти отсутствие сотовой связи в значительной части Пентагона и быстрее координировать действия с Белым домом и другими чиновниками (президента США Дональда - ред.) Трампа с помощью зашифрованного приложения", - пишет газета.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил изданию, что использование министром обороны систем и каналов связи засекречено, однако его офис может подтвердить, что Хегсет никогда не пользовался и не пользуется в настоящее время Signal на своем правительственном компьютере.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Сенатор-демократ призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных
Вчера, 05:43
Ряд помощников Хегсета тоже интересовались установкой Signal на компьютерах Пентагона, однако неясно, насколько широко это приложение там использовалось, сказали собеседники газеты.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщал о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также он отмечал, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальных данных.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
21 апреля, 06:55
 
В миреСШАЙеменПит ХегсетМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар АллаТехнологии
 
 
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