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Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился - РИА Новости, 24.04.2025
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09:29 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kamchatka-2013108029.html
Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился
Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился - РИА Новости, 24.04.2025
Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился
Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке, который накрыл четыре поселка Мильковского округа, закончился, сообщает управление МЧС России по Камчатскому РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:29:00+03:00
2025-04-24T09:29:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке, который накрыл четыре поселка Мильковского округа, закончился, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "По данным ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы - ред.), пеплопад в населённых пунктах Мильковского округа закончился", - говорится в сообщении. Вулкан Безымянный на Камчатке в четверг произвел выброс пепла на 11 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на северо-северо-восток и накрыл поселки Лазо, Таежный, Атласово и Долиновка Мильковского округа. Населению начата раздача индивидуальных средств защиты, рекомендовано не покидать помещения во время выпадения вулканических частиц. Авиационный код опасности для авиации был повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250212/vulkany-1998704425.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился

МЧС: пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке, который накрыл четыре поселка Мильковского округа, закончился, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"По данным ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы - ред.), пеплопад в населённых пунктах Мильковского округа закончился", - говорится в сообщении.
Вулкан Безымянный на Камчатке в четверг произвел выброс пепла на 11 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на северо-северо-восток и накрыл поселки Лазо, Таежный, Атласово и Долиновка Мильковского округа. Населению начата раздача индивидуальных средств защиты, рекомендовано не покидать помещения во время выпадения вулканических частиц.
Авиационный код опасности для авиации был повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
Извержение вулкана Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вулканы, способные погубить Европу: когда проснутся "убийцы народов"
12 февраля, 08:00
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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