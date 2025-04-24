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На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан - РИА Новости, 24.04.2025
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08:24 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kamchatka-2013096710.html
На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан
На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан - РИА Новости, 24.04.2025
На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан
Усть-Камчатский районный суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего полицейского за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:24:00+03:00
2025-04-24T08:24:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр - РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего полицейского за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда. Следствие установило, что в 2024 году оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД РФ "Усть-Камчатский", находясь на службе, для увеличения статистических показателей под угрозой физического насилия вынудил одну из потерпевших написать заявление о якобы продаже ею 10 патронов, что является уголовным преступлением. Также как минимум дважды он применял электрошокер к двум жителям поселка Козыревск. Один из них был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске. Таким образом полицейский пытался добиться от них информации о возможных преступлениях, совершенных односельчанами мужчин, уточнили в суде. "Суд признал бывшего сотрудника полиции МО МВД РФ "Усть-Камчатский" (поселок Козыревск - ред.) виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года, с лишением специального звания "капитан полиции", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что в суде полицейский признал свою вину частично, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан

Экс-полицейский на Камчатке получил 4,5 года колонии за пытки односельчан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр - РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего полицейского за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.
Следствие установило, что в 2024 году оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД РФ "Усть-Камчатский", находясь на службе, для увеличения статистических показателей под угрозой физического насилия вынудил одну из потерпевших написать заявление о якобы продаже ею 10 патронов, что является уголовным преступлением. Также как минимум дважды он применял электрошокер к двум жителям поселка Козыревск. Один из них был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске. Таким образом полицейский пытался добиться от них информации о возможных преступлениях, совершенных односельчанами мужчин, уточнили в суде.
"Суд признал бывшего сотрудника полиции МО МВД РФ "Усть-Камчатский" (поселок Козыревск - ред.) виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года, с лишением специального звания "капитан полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что в суде полицейский признал свою вину частично, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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