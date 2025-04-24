Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/italija-2013148403.html
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина
Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:54:00+03:00
2025-04-24T11:54:00+03:00
в мире
россия
италия
гаага
владимир путин
дмитрий медведев
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 24 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ и многие страны, включая США и КНР, не признают, соответствующие документы так и не были переданы в прокуратуру, говорится в материале газеты Corriere della Sera. "Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции - ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы", - пишет Corriere. Издание называет действия Минюста "политическим решением", точно так же, как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. "Правительство Италии недвусмысленно дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти", - отмечается в публикации. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.
https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html
россия
италия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, гаага, владимир путин, дмитрий медведев, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Россия, Италия, Гаага, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина

Италия не приняла мер по выполнению ордера на арест Путина

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 24 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ и многие страны, включая США и КНР, не признают, соответствующие документы так и не были переданы в прокуратуру, говорится в материале газеты Corriere della Sera.
"Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции - ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы", - пишет Corriere.
Издание называет действия Минюста "политическим решением", точно так же, как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. "Правительство Италии недвусмысленно дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти", - отмечается в публикации.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В МИД Германии сравнили ситуации с ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина
22 ноября 2024, 17:47
 
В миреРоссияИталияГаагаВладимир ПутинДмитрий МедведевБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала