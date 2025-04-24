https://ria.ru/20250424/italija-2013148403.html

СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина

СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:54:00+03:00

2025-04-24T11:54:00+03:00

2025-04-24T11:54:00+03:00

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РИМ, 24 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ и многие страны, включая США и КНР, не признают, соответствующие документы так и не были переданы в прокуратуру, говорится в материале газеты Corriere della Sera. "Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции - ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы", - пишет Corriere. Издание называет действия Минюста "политическим решением", точно так же, как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. "Правительство Италии недвусмысленно дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти", - отмечается в публикации. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.

https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html

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в мире, россия, италия, гаага, владимир путин, дмитрий медведев, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд