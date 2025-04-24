Иран настроен на укрепление сотрудничества с Россией в космической сфере
Замглавы Иранского космического агентства Монтазери прибыл в Москву
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Иран настроен на укрепление сотрудничества с Россией в космической сфере, с этой целью в Москву прибыл заместитель главы Иранского космического агентства Али-Мохаммад Монтазери, следует из заявления посольства исламской республики в РФ.
"Замдиректора Иранского космического агентства Монтазери встретился с послом Ирана в России Каземом Джалали. В ходе встречи, состоявшейся накануне заседания постоянной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ, Монтазери заявил, что целью его поездки является укрепление двустороннего сотрудничества в космической сфере", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского посольства в Москве.
Отмечается также, что иранский посол в диалоге с Монтазери указал на стратегическую важность технологического сотрудничества между Москвой и Тегераном в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, а также подчеркнул важность обмена "технологическими делегациями" между двумя странами.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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