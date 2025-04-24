Иран отверг требования США по обогащенному урану
В Иране отвергли требования США к Тегерану ввозить обогащенный уран из-за рубежа
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. В Иране отвергли требования Вашингтона о необходимости импорта Тегераном обогащённого урана из-за рубежа вместо его обогащения на территории страны, сообщило агентство Shafaqna со ссылкой иранского чиновника, близкого к участвующей в переговорах с США делегации Ирана,
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона заявил, что Иран должен импортировать обогащенный уран из-за рубежа для своих нужд, при этом сам должен отказаться от обогащения его у себя, сообщило агентство Рейтер.
"Иранский чиновник, близкий к переговорной группе, отверг заявления госсекретаря США Марко Рубио об импорте обогащенного урана в Иран из-за рубежа вместо его обогащения внутри республики, при этом назвав мирную ядерную программу неотъемлемым правом Ирана", - сообщило агентство.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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