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Иран отверг требования США по обогащенному урану - РИА Новости, 24.04.2025
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13:05 24.04.2025 (обновлено: 13:19 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html
Иран отверг требования США по обогащенному урану
Иран отверг требования США по обогащенному урану - РИА Новости, 24.04.2025
Иран отверг требования США по обогащенному урану
В Иране отвергли требования Вашингтона о необходимости импорта Тегераном обогащённого урана из-за рубежа вместо его обогащения на территории страны, сообщило... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:05:00+03:00
2025-04-24T13:19:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
али хаменеи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. В Иране отвергли требования Вашингтона о необходимости импорта Тегераном обогащённого урана из-за рубежа вместо его обогащения на территории страны, сообщило агентство Shafaqna со ссылкой иранского чиновника, близкого к участвующей в переговорах с США делегации Ирана, Ранее госсекретарь США Марко Рубио в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона заявил, что Иран должен импортировать обогащенный уран из-за рубежа для своих нужд, при этом сам должен отказаться от обогащения его у себя, сообщило агентство Рейтер. "Иранский чиновник, близкий к переговорной группе, отверг заявления госсекретаря США Марко Рубио об импорте обогащенного урана в Иран из-за рубежа вместо его обогащения внутри республики, при этом назвав мирную ядерную программу неотъемлемым правом Ирана", - сообщило агентство. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, али хаменеи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран отверг требования США по обогащенному урану

В Иране отвергли требования США к Тегерану ввозить обогащенный уран из-за рубежа

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. В Иране отвергли требования Вашингтона о необходимости импорта Тегераном обогащённого урана из-за рубежа вместо его обогащения на территории страны, сообщило агентство Shafaqna со ссылкой иранского чиновника, близкого к участвующей в переговорах с США делегации Ирана,
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона заявил, что Иран должен импортировать обогащенный уран из-за рубежа для своих нужд, при этом сам должен отказаться от обогащения его у себя, сообщило агентство Рейтер.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
13 апреля, 01:47
"Иранский чиновник, близкий к переговорной группе, отверг заявления госсекретаря США Марко Рубио об импорте обогащенного урана в Иран из-за рубежа вместо его обогащения внутри республики, при этом назвав мирную ядерную программу неотъемлемым правом Ирана", - сообщило агентство.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
16 апреля, 11:49
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампАли ХаменеиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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