https://ria.ru/20250424/inoagent-2013089505.html

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 24.04.2025

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал в московском суде статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:48:00+03:00

2025-04-24T06:48:00+03:00

2025-04-24T06:48:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал в московском суде статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Истец: Лешкевич В.В.*, ответчик: министерство юстиции Российской Федерации", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Согласно картотеке, исковое заявление Лешкевича* поступило в суд во вторник. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, кроме того, выступал против проведения специальной военной операции на Украине.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250421/sud-2012567581.html

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