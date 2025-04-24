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Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана - РИА Новости, 24.04.2025
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13:28 24.04.2025 (обновлено: 16:14 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/indiya-2013177942.html
Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана
Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана - РИА Новости, 24.04.2025
Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана
Правительство Индии решило немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля, заявил МИД Индии. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:28:00+03:00
2025-04-24T16:14:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Правительство Индии решило немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля, заявил МИД Индии."В продолжение решений, принятых комитетом кабинета министров по безопасности после теракта в Пахалгаме, правительство Индии приняло решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Все действующие визы, выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля 2025 года", - говорится в заявлении ведомства.Там отметили, что медицинские визы, выданные гражданам Пакистана, будут действительны только до 29 апреля 2025 года."Все граждане Пакистана, находящиеся в настоящее время в Индии, должны покинуть Индию до истечения срока действия виз в соответствии с новыми поправками", - подчеркнули в МИД.Ведомство отметило, что "гражданам Индии настоятельно рекомендуется избегать поездок в Пакистан"."Тем гражданам Индии, которые в настоящее время находятся в Пакистане, также рекомендуется как можно скорее вернуться в Индию", - добавили в МИД.Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку в Джамму и Кашмире комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда , а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию .Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.* запрещенная в РФ террористическая организация
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индия, пакистан, в мире, джамму
Индия, Пакистан, В мире, Джамму
Индия приостанавливает выдачу виз гражданам Пакистана

Правительство Индии решило приостановить выдачу виз гражданам Пакистана

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные в Шринагаре. 24 апреля 2025
Индийские военные в Шринагаре. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные в Шринагаре. 24 апреля 2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Правительство Индии решило немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля, заявил МИД Индии.
"В продолжение решений, принятых комитетом кабинета министров по безопасности после теракта в Пахалгаме, правительство Индии приняло решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Все действующие визы, выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля 2025 года", - говорится в заявлении ведомства.
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Там отметили, что медицинские визы, выданные гражданам Пакистана, будут действительны только до 29 апреля 2025 года.
"Все граждане Пакистана, находящиеся в настоящее время в Индии, должны покинуть Индию до истечения срока действия виз в соответствии с новыми поправками", - подчеркнули в МИД.
Ведомство отметило, что "гражданам Индии настоятельно рекомендуется избегать поездок в Пакистан".
"Тем гражданам Индии, которые в настоящее время находятся в Пакистане, также рекомендуется как можно скорее вернуться в Индию", - добавили в МИД.
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Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку в Джамму и Кашмире комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда , а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию .
Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.
* запрещенная в РФ террористическая организация
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