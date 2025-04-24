https://ria.ru/20250424/indija-2013298258.html

Индия не будет аннулировать выданные пакистанцам-индуистам визы

Индия не будет аннулировать выданные пакистанцам-индуистам визы - РИА Новости, 24.04.2025

Индия не будет аннулировать выданные пакистанцам-индуистам визы

Индия не будет аннулировать выданные пакистанцам-индуистам долгосрочные визы, говорится в заявлении МИД Индии, разъясняющего принятое накануне решение о... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:49:00+03:00

2025-04-24T23:49:00+03:00

2025-04-24T23:49:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Индия не будет аннулировать выданные пакистанцам-индуистам долгосрочные визы, говорится в заявлении МИД Индии, разъясняющего принятое накануне решение о приостановке визовых услуг для граждан соседней страны. "Настоящим разъясняется, что аннулирование виз, указанное в вышеуказанном решении, не распространяется на долгосрочные визы, уже выданные гражданам Пакистана-индуистам, которые остаются действительными", - отмечается в заявлении. Ранее власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку в Джамму и Кашмире комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьера страны из-за атаки террористов в Джамму и Кашмире распорядился сократить численность персонала посольства Пакистана и индийского диппредставительства в Исламабаде с 55 до 30 человек в каждом, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана также подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013227229.html

https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html

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