Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013296624.html
В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу
В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу - РИА Новости, 24.04.2025
В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу
Депутаты ГД от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:29:00+03:00
2025-04-24T23:29:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что законопроект направлен на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. По словам авторов, в нынешней экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными. "Например, это может быть несколько штрафов за нарушения ПДД, таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате многие добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке. В ней подчеркивается, что действующие размеры задолженности были установлены в 2017 году. За прошедшие годы выросли размеры штрафов, тарифы на услуги ЖКХ. По словам инициатора и одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова (ЛДПР), законопроект направлен в правительство на заключение, после получения которого будет внесен в Госдуму.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html
https://ria.ru/20250421/fssp-2012434669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу

В Госдуме предложили увеличить минимальную планку долга с 30 до 90 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В России предложили запретить коллекторскую деятельность
14 апреля, 00:09
В ней отмечается, что законопроект направлен на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда.
По словам авторов, в нынешней экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.
"Например, это может быть несколько штрафов за нарушения ПДД, таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате многие добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке.
В ней подчеркивается, что действующие размеры задолженности были установлены в 2017 году. За прошедшие годы выросли размеры штрафов, тарифы на услуги ЖКХ.
По словам инициатора и одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова (ЛДПР), законопроект направлен в правительство на заключение, после получения которого будет внесен в Госдуму.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России
21 апреля, 04:06
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала