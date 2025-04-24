https://ria.ru/20250424/gosduma-2013296624.html

В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу

В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу - РИА Новости, 24.04.2025

В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу

Депутаты ГД от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:29:00+03:00

2025-04-24T23:29:00+03:00

2025-04-24T23:29:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

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госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что законопроект направлен на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. По словам авторов, в нынешней экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными. "Например, это может быть несколько штрафов за нарушения ПДД, таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате многие добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке. В ней подчеркивается, что действующие размеры задолженности были установлены в 2017 году. За прошедшие годы выросли размеры штрафов, тарифы на услуги ЖКХ. По словам инициатора и одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова (ЛДПР), законопроект направлен в правительство на заключение, после получения которого будет внесен в Госдуму.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html

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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф