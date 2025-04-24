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В Госдуме посоветовали Украине готовиться к трибуналу - РИА Новости, 24.04.2025
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23:00 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013294847.html
В Госдуме посоветовали Украине готовиться к трибуналу
В Госдуме посоветовали Украине готовиться к трибуналу - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме посоветовали Украине готовиться к трибуналу
Украинская верхушка опять возмущена тем, что их фантазии не совпадают с реальностью, а вместо этого им стоит готовить речь для будущего трибунала, считает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:00:00+03:00
2025-04-24T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинская верхушка опять возмущена тем, что их фантазии не совпадают с реальностью, а вместо этого им стоит готовить речь для будущего трибунала, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Украина готовится к худшему сценарию, а именно прекращению поддержки со стороны США, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. Источник также выразил разочарование мирным планом, представленным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, неназванный украинский дипломат заявил Bild, что озвученные Трампом условия неприемлемы для Киева. "Опять украинская верхушка возмущена тем, что их фантазии совсем не совпадают с объективной реальностью… В общем, вместо стенаний о том, что ради вас не хотят перестраивать мир, лучше подготовьте как следует речь для будущего трибунала", - заявил Хамитов в интервью РИА Новости. Он отметил, что это - единственное публичное выступление в будущем, к которому ещё может быть приковано чье-то внимание. Политик подчеркнул, что в несовпадении фантазий украинских лидеров с реальностью снова виноват весь мир - особенно те, кто, по их мнению, должен всячески "давить" на Россию, но почему-то этого не делает. Хамитов посоветовал Киеву вернуться с небес на землю и готовиться отвечать за весь беспредел, который творил киевский режим в последние годы. По словам депутата Госдумы, пора перестать ждать, что весь мир по первому свистку будет бросаться исполнять любые "хотелки", так как "бездарная комедия абсурда", которая была разыграна, не считаясь с людскими и прочими потерями, подходит к концу. "Хотя, если рассуждать трезво, то прекращение поддержки со стороны западного мира в любом случае была вопросом времени: кто захочет бесконечно вваливать свои ресурсы в заведомо убыточный проект?" - заключил Хамитов.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html
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в мире, россия, киев, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали Украине готовиться к трибуналу

Депутат Хамитов посоветовал Киеву подготовить речь для будущего трибунала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинская верхушка опять возмущена тем, что их фантазии не совпадают с реальностью, а вместо этого им стоит готовить речь для будущего трибунала, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Украина готовится к худшему сценарию, а именно прекращению поддержки со стороны США, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. Источник также выразил разочарование мирным планом, представленным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, неназванный украинский дипломат заявил Bild, что озвученные Трампом условия неприемлемы для Киева.
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"Опять украинская верхушка возмущена тем, что их фантазии совсем не совпадают с объективной реальностью… В общем, вместо стенаний о том, что ради вас не хотят перестраивать мир, лучше подготовьте как следует речь для будущего трибунала", - заявил Хамитов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что это - единственное публичное выступление в будущем, к которому ещё может быть приковано чье-то внимание.
Политик подчеркнул, что в несовпадении фантазий украинских лидеров с реальностью снова виноват весь мир - особенно те, кто, по их мнению, должен всячески "давить" на Россию, но почему-то этого не делает.
Хамитов посоветовал Киеву вернуться с небес на землю и готовиться отвечать за весь беспредел, который творил киевский режим в последние годы. По словам депутата Госдумы, пора перестать ждать, что весь мир по первому свистку будет бросаться исполнять любые "хотелки", так как "бездарная комедия абсурда", которая была разыграна, не считаясь с людскими и прочими потерями, подходит к концу. "Хотя, если рассуждать трезво, то прекращение поддержки со стороны западного мира в любом случае была вопросом времени: кто захочет бесконечно вваливать свои ресурсы в заведомо убыточный проект?" - заключил Хамитов.
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