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В Госдуму внесли проект страховом возмещении по безотзывным вкладам - РИА Новости, 24.04.2025
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17:25 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013251763.html
В Госдуму внесли проект страховом возмещении по безотзывным вкладам
В Госдуму внесли проект страховом возмещении по безотзывным вкладам - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуму внесли проект страховом возмещении по безотзывным вкладам
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения в 2,8 миллиона рублей по безотзывным вкладам на срок от трех... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:25:00+03:00
2025-04-24T17:25:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения в 2,8 миллиона рублей по безотзывным вкладам на срок от трех лет, следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о вкладах физических лиц в банках в рублях, открытых на срок более трех лет и удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами. В пояснительной записке уточняется, что возмещение по этим вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне в 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфином и был разработан данный законопроект. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В Госдуму внесли проект страховом возмещении по безотзывным вкладам

Правительство внесло в ГД проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения в 2,8 миллиона рублей по безотзывным вкладам на срок от трех лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Речь идет о вкладах физических лиц в банках в рублях, открытых на срок более трех лет и удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами.
В пояснительной записке уточняется, что возмещение по этим вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне в 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфином и был разработан данный законопроект.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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