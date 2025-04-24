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Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом - РИА Новости, 24.04.2025

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:18:00+03:00

2025-04-24T17:18:00+03:00

2025-04-24T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. "В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию. При этом предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: 1) изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней; 2) перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер", - подчеркивается в документе Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. "В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков" изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250405/kriptovalyuta-2009464647.html

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