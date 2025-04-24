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Посольство России напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян - РИА Новости, 24.04.2025
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11:43 24.04.2025 (обновлено: 11:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013145796.html
Посольство России напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян
Посольство России напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян - РИА Новости, 24.04.2025
Посольство России напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян
Посольство России в Армении напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян в Османской империи на основании неопровержимых фактов. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:43:00+03:00
2025-04-24T11:46:00+03:00
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Посольство России в Армении напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян в Османской империи на основании неопровержимых фактов. "Четырнадцатого апреля 1995 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь на неопровержимых исторических фактах, свидетельствующих об истреблении армян на территории Османской империи в начале XX века, приняла заявление "Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 годах", в котором осудила организаторов этой бесчеловечной акции, выразила сочувствие армянскому народу и признала 24 апреля Днем памяти жертв геноцида. В документе было отмечено, что физическое уничтожение братского армянского народа на его исторической родине было совершено с целью создания условий для дальнейшего разрушения Российской империи", - говорится в заявлении дипмиссии. В посольстве напомнили, что по инициативе министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова в 1915 году Россия, Франция и Великобритания в совместном заявлении квалифицировали действия Османской империи в отношении армянского народа как "преступление против человечества". "Двадцать четвертого апреля 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии поминовения жертв геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд". В своем выступлении глава российского государства заявил, что события 1915 года потрясли весь мир, а в России были восприняты как собственное горе, отметив, что сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян получили спасение на территории Российской империи", - напомнили в посольстве. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html
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справки, россия, армения, российская империя, госдума рф, европарламент, в мире
Справки, Россия, Армения, Российская империя, Госдума РФ, Европарламент, В мире
Посольство России напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян

Посольство России: Госдума в 1995 году осудила геноцид армян в Османской империи

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Посольство России в Армении напомнило, что Госдума в 1995 году осудила геноцид армян в Османской империи на основании неопровержимых фактов.
"Четырнадцатого апреля 1995 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь на неопровержимых исторических фактах, свидетельствующих об истреблении армян на территории Османской империи в начале XX века, приняла заявление "Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 годах", в котором осудила организаторов этой бесчеловечной акции, выразила сочувствие армянскому народу и признала 24 апреля Днем памяти жертв геноцида. В документе было отмечено, что физическое уничтожение братского армянского народа на его исторической родине было совершено с целью создания условий для дальнейшего разрушения Российской империи", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве напомнили, что по инициативе министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова в 1915 году Россия, Франция и Великобритания в совместном заявлении квалифицировали действия Османской империи в отношении армянского народа как "преступление против человечества".
"Двадцать четвертого апреля 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии поминовения жертв геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд". В своем выступлении глава российского государства заявил, что события 1915 года потрясли весь мир, а в России были восприняты как собственное горе, отметив, что сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян получили спасение на территории Российской империи", - напомнили в посольстве.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
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