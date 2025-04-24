В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
Депутат Боярский: в новом пакете решений против мошенников будет более 10 мер
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.