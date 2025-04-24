https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html

В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 24.04.2025

В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:36:00+03:00

2025-04-24T11:36:00+03:00

2025-04-24T11:36:00+03:00

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россия

сергей боярский

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госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20250424/moshenniki-2013083016.html

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технологии, россия, сергей боярский, владимир путин, госдума рф, общество