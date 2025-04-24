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В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 24.04.2025
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11:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:36:00+03:00
2025-04-24T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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технологии, россия, сергей боярский, владимир путин, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

Депутат Боярский: в новом пакете решений против мошенников будет более 10 мер

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Единая Россия Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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