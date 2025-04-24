https://ria.ru/20250424/gosduma-2013092981.html

Депутат Госдумы заявил, что Украине нужно временное правительство

Депутат Госдумы заявил, что Украине нужно временное правительство - РИА Новости, 24.04.2025

Депутат Госдумы заявил, что Украине нужно временное правительство

Владимир Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине, стране нужно новое временное правительство для ведения переговоров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:51:00+03:00

2025-04-24T07:51:00+03:00

2025-04-24T07:51:00+03:00

украина

сша

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михаил шеремет

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине, стране нужно новое временное правительство для ведения переговоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. В среду официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, президент США Дональд Трамп разочарован, его терпение иссякает. "Зеленский - маленький заурядный человек, ставший большим незаурядным предателем, который за считанные годы угробил прекрасную страну и большую часть ее дееспособного населения. Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине. Стране нужно новое временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения", - сказал агентству Шеремет. По мнению депутата, на смену Зеленскому США приведут нового, более адекватного и договороспособного человека, с которым им будет гораздо проще реализовать быстро меняющуюся геополитическую повестку. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США находятся в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012429637.html

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украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф