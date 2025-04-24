Депутат Госдумы заявил, что Украине нужно временное правительство
Депутат Шеремет: Украине нужно временное правительство
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине, стране нужно новое временное правительство для ведения переговоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
В среду официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, президент США Дональд Трамп разочарован, его терпение иссякает.
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"Зеленский - маленький заурядный человек, ставший большим незаурядным предателем, который за считанные годы угробил прекрасную страну и большую часть ее дееспособного населения. Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине. Стране нужно новое временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения", - сказал агентству Шеремет.
По мнению депутата, на смену Зеленскому США приведут нового, более адекватного и договороспособного человека, с которым им будет гораздо проще реализовать быстро меняющуюся геополитическую повестку.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США находятся в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное.
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