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В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу - РИА Новости, 24.04.2025
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04:50 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013083589.html
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу - РИА Новости, 24.04.2025
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:50:00+03:00
2025-04-24T04:50:00+03:00
общество
яна лантратова
сергей миронов
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении. Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины. "Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он. Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации. Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. "В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20250422/mironov-2012640014.html
https://ria.ru/20250419/reabilitatsiya-2012214352.html
https://ria.ru/20250410/volontery-2010369033.html
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общество, яна лантратова, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу

Миронов и Лантратова предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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Миронов предложил награждать молодых многодетных родителей
22 апреля, 04:53
"Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении.
Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины.
"Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он.
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Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации.
Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения.
"В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.
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ОбществоЯна ЛантратоваСергей МироновМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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