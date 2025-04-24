https://ria.ru/20250424/gosduma-2013083589.html
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу - РИА Новости, 24.04.2025
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:50:00+03:00
2025-04-24T04:50:00+03:00
2025-04-24T04:50:00+03:00
общество
яна лантратова
сергей миронов
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_04ece0afbc517d75dde9c029d40eeded.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении. Как рассказал Миронов РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины. "Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он. Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации. Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. "В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20250422/mironov-2012640014.html
https://ria.ru/20250419/reabilitatsiya-2012214352.html
https://ria.ru/20250410/volontery-2010369033.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_6599d45d818400c224daf83230c8531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яна лантратова, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В ГД предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
Миронов и Лантратова предложили запустить Всероссийскую мемориальную программу
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запустить Всероссийскую мемориальную программу, в рамках которой в регионах России могут появиться мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО одновременно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова
.
"Предлагается предусмотреть установку мемориальных комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, увековечивающих память как павших воинов Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции", - сказано в обращении.
Как рассказал Миронов
РИА Новости, основой скульптурной композиции могли бы стать две фигуры – солдата времен Великой Отечественной и современного военнослужащего. По его словам, такая федеральная программа будет способствовать не только сохранению исторической памяти, увековечению подвигов бойцов, но и патриотическому воспитанию детей и молодежи, консолидации российского общества на основе уважения к делу защитников Родины.
"Мы считаем, что важно подчеркнуть эту историческую преемственность, связь времен и поколений наших защитников, общность подвигов, которые они совершают во имя Родины", - сказал он.
Лантратова в беседе с агентством отметила, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, и воздать должное современным героям - участникам спецоперации.
Она добавила, что эти памятники будут символизировать единство героического прошлого и настоящего, напоминая о ценности мира и сплоченности народа. Лантратова считает, что реализация программы не только увековечит память павших героев, но и станет мощным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодого поколения.
"В рамках инициативы считаем необходимым придать особое значение Дню Победы 9 мая. Запуск федеральной мемориальной программы стоит приурочить к памятным датам, что придаст проекту дополнительную общественную значимость... Убеждена, что такая инициатива найдет широкую поддержку среди граждан и станет важным шагом на пути к консолидации общества на основе общих ценностей и исторической памяти", - заключила парламентарий.