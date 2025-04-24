https://ria.ru/20250424/gosduma-2013081342.html

В ГД призвали УК обеспечивать проезд экстренных служб к месту происшествия

В ГД призвали УК обеспечивать проезд экстренных служб к месту происшествия - РИА Новости, 24.04.2025

В ГД призвали УК обеспечивать проезд экстренных служб к месту происшествия

Необходимо обязать управляющие компании (УК) многоквартирных домов (МКД) следить за обеспечением беспрепятственного проезда машин экстренных служб к месту... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:06:00+03:00

2025-04-24T04:06:00+03:00

2025-04-24T04:06:00+03:00

общество

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Необходимо обязать управляющие компании (УК) многоквартирных домов (МКД) следить за обеспечением беспрепятственного проезда машин экстренных служб к месту происшествия и не допускать ситуаций, когда въезд во двор преграждают машины жильцов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "На днях в одном из подмосковных ЖК произошел пожар, МЧС не смогли проехать к очагу возгорания, потому что подъездные ворота были заставлены автомобилями. Подобных ситуаций, влекущих за собой трагические последствия, не будет, если мы обяжем УК контролировать "противопожарку". Необходимо обязать управляющие компании контролировать противопожарную безопасность в жилых комплексах, включая контроль за возможностью проезда машин экстренных служб. Особенно, когда мы говорим про ЖК с закрытой территорией – с шлагбаумами и воротами", - сказал Колунов. Парламентарий предлагает внедрить следующий механизм: сотрудник УК совершает обход территории ЖК, а также подъездных дорог, осматривая, есть ли "запаркованность", мешающая проезду специальной техники. По его словам, если "запаркованность" есть, то сотрудник может вызвать ГИБДД и эвакуатор, чтобы забрать машины нарушителей. "Речь о безопасности людей, о жизни и здоровье, такой подход может их спасти", - заключил он.

https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html

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общество, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф