https://ria.ru/20250424/gosduma-2013074248.html

В ГД предложили запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне

В ГД предложили запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне - РИА Новости, 24.04.2025

В ГД предложили запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне

Вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время трансляций РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:31:00+03:00

2025-04-24T01:31:00+03:00

2025-04-24T01:31:00+03:00

общество

технологии

евразия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время трансляций художественных и документальных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России. "Реклама в моменты, когда на экране показывают подвиги героев, выглядит кощунственно. Мы обязаны создать условия, чтобы зрители, особенно молодежь, могли погрузиться в эти произведения без постороннего вмешательства. Это шаг к укреплению патриотизма и сохранению исторической правды", - сказал он РИА Новости. Чернышов считает, что это является вопросом уважения к истории и памяти тех, кто отдал жизни за Родину. Вице-спикер Госдумы отметил, что речь идет о картинах, освещающих Отечественную войну 1812 года, Великую Отечественную войну, Афганскую и Чеченскую кампании, а также спецоперацию на Украине. По его мнению, подобные фильмы не должны прерываться рекламными блоками не только в памятные даты, но и в любое время. Кроме того, он подчеркнул, что инициатива направлена на повышение качества телевизионного контента и поддержку авторов, которые работают над военно-историческими проектами. "Такие фильмы воспитывают гордость за страну, и их просмотр должен быть свободен от коммерциализации", - добавил он. Патриотическое движение "Победа 9/45" создано некоммерческой организацией "Евразия" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует различные проекты и акции в странах Евразии. Председателем попечительского Совета АНО "Евразия" является председатель Госдумы Вячеслав Володин. В настоящее время в Минске проходит международный фестиваль кино стран Евразии "Эхо Евразия-Кинофест".

https://ria.ru/20250419/genotsid-2012222550.html

https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html

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общество, технологии, евразия, украина, минск, борис чернышов (депутат), вячеслав володин, госдума рф