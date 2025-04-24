https://ria.ru/20250424/gosduma-2013072844.html

В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора - РИА Новости, 24.04.2025

В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:12:00+03:00

2025-04-24T01:12:00+03:00

2025-04-24T01:12:00+03:00

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жилье

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования, кроме того, предлагается ввести штрафы в таком же размере за предоставление жилья в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих квартир, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты ГД внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу жилого помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке. Изменения предлагается внести в статью 7 КоАП РФ. "Предоставление во владение или пользование помещения в МКД гражданину без заключения договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или иных законных оснований, а также юридическому лицу без заключения договора аренды или на иных законных оснований с учетом требований, установленных гражданским законодательством, жилищным законодательством влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - сказано в документе. Кроме того, предлагается ввести штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без наличия письменного согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений в доме: для граждан - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. "Главная суть изменений - не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок", - рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, вопрос заключается не только в том, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет. Кошелев добавил, что органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован. "Если квартиру используют как гостиницу на одни сутки или на несколько, то и правила проживания должны быть точно такими же. При заселении в гостиницу у гостя требуют паспорт, сканируют его, заносят в базу данных и только потом выдают ключи от номера. Такие же нормы должны распространятся на аренду жилья", - заключил он.

https://ria.ru/20250310/gosduma-2003987347.html

https://ria.ru/20250214/deputat--1999391130.html

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общество, жилье, россия, владимир кошелев, госдума рф