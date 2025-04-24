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Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России - РИА Новости, 24.04.2025
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22:23 24.04.2025 (обновлено: 22:30 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/gosdep-2013292750.html
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России - РИА Новости, 24.04.2025
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от... РИА Новости, 24.04.2025
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы."Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, просит ли Вашингтон для урегулирования от Украины больше, чем от России.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013292850.html
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сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, В мире
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России

Представитель госдепа Брюс: США не требуют от Украины большего, чем от России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы.
"Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс на брифинге.
Так она ответила на вопрос о том, просит ли Вашингтон для урегулирования от Украины больше, чем от России.
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