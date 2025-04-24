https://ria.ru/20250424/gosdep-2013292750.html

Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России

Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России - РИА Новости, 24.04.2025

Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы."Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, просит ли Вашингтон для урегулирования от Украины больше, чем от России.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013292850.html

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сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире