https://ria.ru/20250424/gosdep-2013292750.html
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России - РИА Новости, 24.04.2025
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:23:00+03:00
2025-04-24T22:23:00+03:00
2025-04-24T22:30:00+03:00
сша
россия
украина
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы."Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, просит ли Вашингтон для урегулирования от Украины больше, чем от России.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013292850.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, В мире
Госдеп отверг претензии, что США требуют от Украины больше, чем от России
Представитель госдепа Брюс: США не требуют от Украины большего, чем от России