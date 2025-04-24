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Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 24.04.2025 (обновлено: 08:59 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/gornal-2013080895.html
Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников
Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников
В районе Горналя Курской области обнаружили испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:49:00+03:00
2025-04-24T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
колумбия
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 24 апр — РИА Новости. В районе Горналя Курской области обнаружили испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват.Во вторник появилась информация, что командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с одного из участков в курском приграничье.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись радиоперехвата: сначала украинские военнослужащие обсуждали удары российской артиллерии по их позициям, а позже слышны переговоры на испанском языке."Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя", — рассказал собеседник агентства.Начальник разведки с позывным Лавина накануне сообщил РИА Новости, что российские штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" начали боевые действия в районе Горналя, зайдя в него с нескольких направлений.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html
https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
колумбия
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РИА Новости
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60
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Аудиозапись переговоров испаноязычных наемников в Курской области
Переговоры испаноязычных наемников перехвачены в районе Горналя в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север". Аудиозапись радиоперехвата оказалась в распоряжении агентства.
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курская область, колумбия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

В районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

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КУРСКАЯ ОБЛ., 24 апр — РИА Новости. В районе Горналя Курской области обнаружили испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват.
Во вторник появилась информация, что командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с одного из участков в курском приграничье.
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В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись радиоперехвата: сначала украинские военнослужащие обсуждали удары российской артиллерии по их позициям, а позже слышны переговоры на испанском языке.
"Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя", — рассказал собеседник агентства.
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Начальник разведки с позывным Лавина накануне сообщил РИА Новости, что российские штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" начали боевые действия в районе Горналя, зайдя в него с нескольких направлений.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
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