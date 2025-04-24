https://ria.ru/20250424/gornal-2013080895.html

Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников - РИА Новости, 24.04.2025

Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

В районе Горналя Курской области обнаружили испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:49:00+03:00

2025-04-24T03:49:00+03:00

2025-04-24T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

колумбия

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 24 апр — РИА Новости. В районе Горналя Курской области обнаружили испаноязычных наемников, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север", ссылаясь на радиоперехват.Во вторник появилась информация, что командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с одного из участков в курском приграничье.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись радиоперехвата: сначала украинские военнослужащие обсуждали удары российской артиллерии по их позициям, а позже слышны переговоры на испанском языке."Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя", — рассказал собеседник агентства.Начальник разведки с позывным Лавина накануне сообщил РИА Новости, что российские штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" начали боевые действия в районе Горналя, зайдя в него с нескольких направлений.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html

https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Аудиозапись переговоров испаноязычных наемников в Курской области Переговоры испаноязычных наемников перехвачены в районе Горналя в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север". Аудиозапись радиоперехвата оказалась в распоряжении агентства. 2025-04-24T03:49 true PT0M33S

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курская область, колумбия, вооруженные силы украины