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Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:13:00+03:00
2025-04-24T10:13:00+03:00
2025-04-24T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
никита гольдин
максут шадаев
александр федорчак (военкор)
красная звезда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. "К сожалению, этот день начинается с трагических новостей. Сегодня официально сообщили, что от полученных ранений 22 апреля скончался в больнице военный корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Никиты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Министр отметил, что коллеги и друзья Никиты знали его как честного и смелого товарища. Он работал на "Звезде" с 2024 года. Никите было всего 25 лет. У него остались жена и маленький сын. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html
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россия, луганская народная республика, никита гольдин, максут шадаев, александр федорчак (военкор), красная звезда, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Никита Гольдин, Максут Шадаев, Александр Федорчак (военкор), Красная звезда, Вооруженные силы Украины
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина
Глава Минцифры Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина