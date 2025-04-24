Рейтинг@Mail.ru
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/goldin-2013116370.html
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:13:00+03:00
2025-04-24T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
никита гольдин
максут шадаев
александр федорчак (военкор)
красная звезда
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007076856_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_143f28d0c22e9c8f855057285faefce1.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. "К сожалению, этот день начинается с трагических новостей. Сегодня официально сообщили, что от полученных ранений 22 апреля скончался в больнице военный корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Никиты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Министр отметил, что коллеги и друзья Никиты знали его как честного и смелого товарища. Он работал на "Звезде" с 2024 года. Никите было всего 25 лет. У него остались жена и маленький сын. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html
https://ria.ru/20250324/zhurnalisty-2007075223.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007076856_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72978825aea24841195efd1fd7269f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, никита гольдин, максут шадаев, александр федорчак (военкор), красная звезда, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Никита Гольдин, Максут Шадаев, Александр Федорчак (военкор), Красная звезда, Вооруженные силы Украины
Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина

Глава Минцифры Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина

© Соцсети телеканала "Звезда"Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин
Корреспондент телеканала Звезда Никита Гольдин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Соцсети телеканала "Звезда"
Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства.
"К сожалению, этот день начинается с трагических новостей. Сегодня официально сообщили, что от полученных ранений 22 апреля скончался в больнице военный корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Никиты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО
3 апреля, 19:06
Министр отметил, что коллеги и друзья Никиты знали его как честного и смелого товарища. Он работал на "Звезде" с 2024 года. Никите было всего 25 лет. У него остались жена и маленький сын.
В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Минцифры готово помочь родным погибших из-за атаки ВСУ журналистов
24 марта, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаНикита ГольдинМаксут ШадаевАлександр Федорчак (военкор)Красная звездаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала