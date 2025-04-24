https://ria.ru/20250424/goldin-2013116370.html

Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина

Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025

Шадаев выразил соболезнования родным и близким военкора Гольдина

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:13:00+03:00

2025-04-24T10:13:00+03:00

2025-04-24T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

никита гольдин

максут шадаев

александр федорчак (военкор)

красная звезда

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес соболезнования родным и близким военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина, сообщается в Telegram-канале министерства. "К сожалению, этот день начинается с трагических новостей. Сегодня официально сообщили, что от полученных ранений 22 апреля скончался в больнице военный корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Никиты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Министр отметил, что коллеги и друзья Никиты знали его как честного и смелого товарища. Он работал на "Звезде" с 2024 года. Никите было всего 25 лет. У него остались жена и маленький сын. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

https://ria.ru/20250324/zhurnalisty-2007075223.html

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россия, луганская народная республика, никита гольдин, максут шадаев, александр федорчак (военкор), красная звезда, вооруженные силы украины