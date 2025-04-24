https://ria.ru/20250424/geroy-2013210998.html

В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза

В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза - РИА Новости, 24.04.2025

В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза

Музейная экспозиция, посвященная героям Советского Союза, открылась на базе мариупольской школы № 26, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:35:00+03:00

2025-04-24T15:35:00+03:00

2025-04-24T15:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

германия

россия

владимир путин

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013210462_0:0:965:542_1920x0_80_0_0_18cedc26b6e9f3cf5205434fa7003acf.jpg

МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Музейная экспозиция, посвященная героям Советского Союза, открылась на базе мариупольской школы № 26, передает корреспондент РИА Новости. Открытие выставки "Никто не забыт, ничто не забыто", приуроченной к годовщине 80-летия Победы, на которой представлены в том числе личные вещи героев и освободителей города, состоялось в четверг. "Наша экспозиция очень юная, она открылась именно сегодня, в преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией. Мы экспонаты наши собирали по всему городу, у всех людей", - рассказала советник директора по воспитанию Елена Ариошкина. По ее словам, в открытом музее уже находятся личные вещи адмирала Павла Нахимова, летчиков освободителей города, а также героев-мариупольцев Дмитрия Зарецкого, Андрея Гребнева, Валентина Калабуна. Среди экспонатов - рисунки, фотографии, письма военных лет. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.

https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html

https://ria.ru/20250310/osvobozhdenie-2004025492.html

германия

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, владимир путин, мариуполь