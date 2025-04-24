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В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:35 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/geroy-2013210998.html
В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза
В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза - РИА Новости, 24.04.2025
В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза
Музейная экспозиция, посвященная героям Советского Союза, открылась на базе мариупольской школы № 26, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:35:00+03:00
2025-04-24T15:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
россия
владимир путин
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Музейная экспозиция, посвященная героям Советского Союза, открылась на базе мариупольской школы № 26, передает корреспондент РИА Новости. Открытие выставки "Никто не забыт, ничто не забыто", приуроченной к годовщине 80-летия Победы, на которой представлены в том числе личные вещи героев и освободителей города, состоялось в четверг. "Наша экспозиция очень юная, она открылась именно сегодня, в преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией. Мы экспонаты наши собирали по всему городу, у всех людей", - рассказала советник директора по воспитанию Елена Ариошкина. По ее словам, в открытом музее уже находятся личные вещи адмирала Павла Нахимова, летчиков освободителей города, а также героев-мариупольцев Дмитрия Зарецкого, Андрея Гребнева, Валентина Калабуна. Среди экспонатов - рисунки, фотографии, письма военных лет. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.
https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html
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германия, россия, владимир путин, мариуполь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Россия, Владимир Путин, Мариуполь
В мариупольской школе открыли выставку, посвященную героям Советского Союза

В мариупольской школе открыли музейную экспозицию, посвященную героям СССР

© Фото : ГБОУ "СШ № 26 Г.О. Мариуполь"Школа № 26 в Мариуполе, ДНР
Школа № 26 в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ГБОУ "СШ № 26 Г.О. Мариуполь"
Школа № 26 в Мариуполе, ДНР. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Музейная экспозиция, посвященная героям Советского Союза, открылась на базе мариупольской школы № 26, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие выставки "Никто не забыт, ничто не забыто", приуроченной к годовщине 80-летия Победы, на которой представлены в том числе личные вещи героев и освободителей города, состоялось в четверг.
Камынина Е.В. Цветущий сад. 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы"
Вчера, 15:18
"Наша экспозиция очень юная, она открылась именно сегодня, в преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией. Мы экспонаты наши собирали по всему городу, у всех людей", - рассказала советник директора по воспитанию Елена Ариошкина.
По ее словам, в открытом музее уже находятся личные вещи адмирала Павла Нахимова, летчиков освободителей города, а также героев-мариупольцев Дмитрия Зарецкого, Андрея Гребнева, Валентина Калабуна. Среди экспонатов - рисунки, фотографии, письма военных лет.
В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГерманияРоссияВладимир ПутинМариуполь
 
 
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