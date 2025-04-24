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В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины - РИА Новости, 24.04.2025
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01:33 24.04.2025 (обновлено: 07:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/germaniya-2013074405.html
В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины
В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины - РИА Новости, 24.04.2025
В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины
Украине, в отличие от России, практически нечего предложить президенту США Дональду Трампу на переговорах, такое мнение высказал корреспондент Spiegel в Москве... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:33:00+03:00
2025-04-24T07:11:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украине, в отличие от России, практически нечего предложить президенту США Дональду Трампу на переговорах, такое мнение высказал корреспондент Spiegel в Москве Кристиан Эш."Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу" — написал он, комментируя план Трампа по урегулированию украинского конфликта.По словам журналиста, российская сторона может говорить с Трампом о Ближнем Востоке и Китае, о нефти и Арктике, о ядерной программе Ирана и ядерном оружии, всегда стараясь показать политические и деловые перспективы."Украина может говорить только об Украине, Кремль обо всем" — резюмировал Эш.Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс в среду заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
https://ria.ru/20250422/germaniya-2012640881.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф
В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины

Spiegel: Украина, в отличие от России, мало что может предложить Трампу

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украине, в отличие от России, практически нечего предложить президенту США Дональду Трампу на переговорах, такое мнение высказал корреспондент Spiegel в Москве Кристиан Эш.
"Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу" — написал он, комментируя план Трампа по урегулированию украинского конфликта.
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По словам журналиста, российская сторона может говорить с Трампом о Ближнем Востоке и Китае, о нефти и Арктике, о ядерной программе Ирана и ядерном оружии, всегда стараясь показать политические и деловые перспективы.
"Украина может говорить только об Украине, Кремль обо всем" — резюмировал Эш.
Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.
Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
При этом вице-президент Джей Ди Вэнс в среду заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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