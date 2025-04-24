https://ria.ru/20250424/germaniya-2013074405.html

В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины

В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины - РИА Новости, 24.04.2025

В Германии раскрыли, почему Россия для Трампа интереснее Украины

Украине, в отличие от России, практически нечего предложить президенту США Дональду Трампу на переговорах, такое мнение высказал корреспондент Spiegel в Москве... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:33:00+03:00

2025-04-24T01:33:00+03:00

2025-04-24T07:11:00+03:00

в мире

украина

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украине, в отличие от России, практически нечего предложить президенту США Дональду Трампу на переговорах, такое мнение высказал корреспондент Spiegel в Москве Кристиан Эш."Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу" — написал он, комментируя план Трампа по урегулированию украинского конфликта.По словам журналиста, российская сторона может говорить с Трампом о Ближнем Востоке и Китае, о нефти и Арктике, о ядерной программе Ирана и ядерном оружии, всегда стараясь показать политические и деловые перспективы."Украина может говорить только об Украине, Кремль обо всем" — резюмировал Эш.Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс в среду заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

https://ria.ru/20250422/germaniya-2012640881.html

https://ria.ru/20250421/plan-2012546989.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф