Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономики ФРГ связал снижение прогноза по ВВП с политикой Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 24.04.2025 (обновлено: 17:20 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/germanija-2013248383.html
Глава Минэкономики ФРГ связал снижение прогноза по ВВП с политикой Трампа
Глава Минэкономики ФРГ связал снижение прогноза по ВВП с политикой Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Глава Минэкономики ФРГ связал снижение прогноза по ВВП с политикой Трампа
Изменение прогноза по ВВП Германии на 2025 год до нулевой динамики по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 0,3% связано в основном с торговой политикой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:19:00+03:00
2025-04-24T17:20:00+03:00
германия
россия
сша
дональд трамп
роберт хабек
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Изменение прогноза по ВВП Германии на 2025 год до нулевой динамики по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 0,3% связано в основном с торговой политикой американского президента Дональда Трампа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представляя журналистам обновленный прогноз развития немецкой экономики. В ходе своего выступления Хабек подтвердил сообщения немецких СМИ об ожидании правительством нулевой динамики ВВП в текущем году и снижении прогноза роста ВВП на следующий год до 1% с 1,1%. "Так что это означает, что мы прогнозируем стагнацию на этот год… Основная причина заключается в том, что торговая политика США, угрозы введения и введение пошлин влияют на экономику Германии, которая очень сильно ориентирована на экспорт", - сказал министр. Его речь транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix. Политика США оказывает на немецкую экономику и косвенное влияние, дестабилизируя мировые рынки, добавил Хабек. По его оценке, начавшийся в ноябре 2024 года в ФРГ правительственный кризис и связанная с проведением досрочных выборов неопределенность также помешали властям победить стагнацию. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009161275.html
https://ria.ru/20250103/germanija-1992434176.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010493235.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, сша, дональд трамп, роберт хабек, владимир путин, в мире
Германия, Россия, США, Дональд Трамп, Роберт Хабек, Владимир Путин, В мире
Глава Минэкономики ФРГ связал снижение прогноза по ВВП с политикой Трампа

Хабек: снижение прогноза по ВВП Германии связано с торговой политикой США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Изменение прогноза по ВВП Германии на 2025 год до нулевой динамики по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 0,3% связано в основном с торговой политикой американского президента Дональда Трампа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представляя журналистам обновленный прогноз развития немецкой экономики.
В ходе своего выступления Хабек подтвердил сообщения немецких СМИ об ожидании правительством нулевой динамики ВВП в текущем году и снижении прогноза роста ВВП на следующий год до 1% с 1,1%.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин
3 апреля, 17:08
"Так что это означает, что мы прогнозируем стагнацию на этот год… Основная причина заключается в том, что торговая политика США, угрозы введения и введение пошлин влияют на экономику Германии, которая очень сильно ориентирована на экспорт", - сказал министр. Его речь транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix.
Политика США оказывает на немецкую экономику и косвенное влияние, дестабилизируя мировые рынки, добавил Хабек. По его оценке, начавшийся в ноябре 2024 года в ФРГ правительственный кризис и связанная с проведением досрочных выборов неопределенность также помешали властям победить стагнацию.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста
3 января, 19:11
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Штаб-квартира Европейского центрального банка и грузовые контейнеры в контейнерном порту Франкфурта. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии
10 апреля, 14:49
 
ГерманияРоссияСШАДональд ТрампРоберт ХабекВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала