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Минфин Германии заявил, что пошлины США вредят самим Штатам - РИА Новости, 24.04.2025
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11:22 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/germanija-2013136194.html
Минфин Германии заявил, что пошлины США вредят самим Штатам
Минфин Германии заявил, что пошлины США вредят самим Штатам - РИА Новости, 24.04.2025
Минфин Германии заявил, что пошлины США вредят самим Штатам
Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что пошлины США не только наносят ущерб мировой экономике, но и вредят самим Штатам. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что пошлины США не только наносят ущерб мировой экономике, но и вредят самим Штатам. "Проводимая политика пошлин вредна для обеих сторон, как для тех, кто взимает пошлины, так и для тех, кто их платит. Пересмотр МВФ прогнозов экономического роста в сторону понижения показывает, что такое позиционирование вполне соответствует действительности. Это означает, что США также наносят ущерб самим себе этой политикой пошлин", - заявил Кукис в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В данный момент Кукис принимает участие в мероприятиях Международного валютного фонда в Вашингтоне. По его словам, он пообщался с некоторыми руководителями американских компаний, и они сказали, что эта неопределенность вредна для бизнеса, потому что, с одной стороны, им трудно принимать инвестиционные решения, а с другой стороны, потребительский спрос тоже замедляется из-за неуверенности. "Поэтому, конечно, эта неопределенность в любом случае вредна. Однако председатель Федеральной резервной системы США еще раз подчеркнул, что в целом американская экономика далека от какой-либо рецессии или кризиса", - добавил Кукис. Министр отметил, что ЕС все еще надеется достичь соглашения с США по пошлинам. "План А заключается в том, что мы хотим достичь соглашения, и пошлины должны снижаться, а не повышаться. Но план Б, конечно, заключается в том, что если договориться о снижении пошлин не получится, тогда ЕС также может принять контрмеры, которые будут эффективны", - добавил он. МВФ ранее сократил прогноз по росту мировой экономики на 2025 и 2026 годы до 2,8% и 3% соответственно и значительно ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2025 году - до 1,7% по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 3,2%. Фонд также ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, тогда как в январе оценка составляла 2,7% и 2,1% соответственно. В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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Цены на нефть, США, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, МВФ, Евросоюз, В мире
Минфин Германии заявил, что пошлины США вредят самим Штатам

Глава Минфина Германии Кукис: пошлины США вредят самим Штатам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что пошлины США не только наносят ущерб мировой экономике, но и вредят самим Штатам.
"Проводимая политика пошлин вредна для обеих сторон, как для тех, кто взимает пошлины, так и для тех, кто их платит. Пересмотр МВФ прогнозов экономического роста в сторону понижения показывает, что такое позиционирование вполне соответствует действительности. Это означает, что США также наносят ущерб самим себе этой политикой пошлин", - заявил Кукис в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
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В данный момент Кукис принимает участие в мероприятиях Международного валютного фонда в Вашингтоне.
По его словам, он пообщался с некоторыми руководителями американских компаний, и они сказали, что эта неопределенность вредна для бизнеса, потому что, с одной стороны, им трудно принимать инвестиционные решения, а с другой стороны, потребительский спрос тоже замедляется из-за неуверенности. "Поэтому, конечно, эта неопределенность в любом случае вредна. Однако председатель Федеральной резервной системы США еще раз подчеркнул, что в целом американская экономика далека от какой-либо рецессии или кризиса", - добавил Кукис.
Министр отметил, что ЕС все еще надеется достичь соглашения с США по пошлинам. "План А заключается в том, что мы хотим достичь соглашения, и пошлины должны снижаться, а не повышаться. Но план Б, конечно, заключается в том, что если договориться о снижении пошлин не получится, тогда ЕС также может принять контрмеры, которые будут эффективны", - добавил он.
МВФ ранее сократил прогноз по росту мировой экономики на 2025 и 2026 годы до 2,8% и 3% соответственно и значительно ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2025 году - до 1,7% по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 3,2%. Фонд также ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, тогда как в январе оценка составляла 2,7% и 2,1% соответственно.
В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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