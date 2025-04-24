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FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке - РИА Новости, 24.04.2025
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16:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gensek-2013236735.html
FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке
FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке - РИА Новости, 24.04.2025
FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:38:00+03:00
2025-04-24T16:38:00+03:00
в мире
украина
сша
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марк рютте
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников. Пресс-служба НАТО ранее сообщала, что Рютте 24-25 апреля едет в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Рютте будет просить администрацию президента (США - ред.) Дональда Трампа не принуждать Украину принимать (условия - ред.) мирной сделки против ее воли", - говорится в материале издания. Как отмечают собеседники газеты, Рютте будет убеждать окружение Трампа, что в случае принятия формулы урегулирования конфликта, скорее отвечающей интересам РФ, безопасность Европы якобы окажется под угрозой. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html
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В мире, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, ООН
FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

FT: генсек НАТО Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников.
Пресс-служба НАТО ранее сообщала, что Рютте 24-25 апреля едет в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем.
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"Рютте будет просить администрацию президента (США - ред.) Дональда Трампа не принуждать Украину принимать (условия - ред.) мирной сделки против ее воли", - говорится в материале издания.
Как отмечают собеседники газеты, Рютте будет убеждать окружение Трампа, что в случае принятия формулы урегулирования конфликта, скорее отвечающей интересам РФ, безопасность Европы якобы окажется под угрозой.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В миреУкраинаСШАРоссияМарк РюттеДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАООН
 
 
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